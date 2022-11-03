03 ноября 2022

Губернатор ХМАО призвала уважать старшее поколение, вспомнив про Байдена

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Наталья Комарова призвала педагогов поднимать на уроках тему уважения к людям старшего поколения Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова на онлайн-встрече с участниками всероссийского форума классных руководителей призвала педагогов поднимать на уроках тему уважения к людям старшего поколения. Глава региона привела в качестве примера президента США Джо Байдена, который часто подвергается критике из-за возраста. Трансляция велась в аккаунте Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

«Я взрослый человек, но не помню таких периодов, когда мировое сообщество так негативно относилось к людям старшего поколения. Вот президент Америки [Джо] Байден — только ленивый его не назвал его стариком, старцем, безумным старцем и так далее и тому подобное. А зачем? Если он плохой президент, вы скажите, что он плохой президент. Или там хороший президент. Причем здесь — старый или не старый, какая разница сколько ему лет? Также как учитель, машинист, нефтяник, буровик», — высказала свою позицию Комарова.

Педагоги обсуждали с губернатором Югры темы уроков «Разговоры о важном», которые еженедельно проходят в школах. Глава Ханты-Мансийского автономного округа призвала учителей прививать у учеников уважение к людям старшего возраста и не допускать к ним пренебрежительного отношения. «Считаю, что подобные вещи нельзя допускать в развитом гражданском обществе. Иначе чему мы можем кого-то научить», — добавила губернатор.

Ранее сообщалось, что с начала нового учебного года в школах начали проводить занятия «Разговоры о важном». На уроках детям рассказывают о любви к Родине и патриотизме.

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Губернатор Югры Наталья Комарова на онлайн-встрече с участниками всероссийского форума классных руководителей призвала педагогов поднимать на уроках тему уважения к людям старшего поколения. Глава региона привела в качестве примера президента США Джо Байдена, который часто подвергается критике из-за возраста. Трансляция велась в аккаунте Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Я взрослый человек, но не помню таких периодов, когда мировое сообщество так негативно относилось к людям старшего поколения. Вот президент Америки [Джо] Байден — только ленивый его не назвал его стариком, старцем, безумным старцем и так далее и тому подобное. А зачем? Если он плохой президент, вы скажите, что он плохой президент. Или там хороший президент. Причем здесь — старый или не старый, какая разница сколько ему лет? Также как учитель, машинист, нефтяник, буровик», — высказала свою позицию Комарова. Педагоги обсуждали с губернатором Югры темы уроков «Разговоры о важном», которые еженедельно проходят в школах. Глава Ханты-Мансийского автономного округа призвала учителей прививать у учеников уважение к людям старшего возраста и не допускать к ним пренебрежительного отношения. «Считаю, что подобные вещи нельзя допускать в развитом гражданском обществе. Иначе чему мы можем кого-то научить», — добавила губернатор. Ранее сообщалось, что с начала нового учебного года в школах начали проводить занятия «Разговоры о важном». На уроках детям рассказывают о любви к Родине и патриотизме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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