Губернатор ХМАО призвала уважать старшее поколение, вспомнив про Байдена

04 ноября 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова призвала педагогов поднимать на уроках тему уважения к людям старшего поколения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова на онлайн-встрече с участниками всероссийского форума классных руководителей призвала педагогов поднимать на уроках тему уважения к людям старшего поколения. Глава региона привела в качестве примера президента США Джо Байдена, который часто подвергается критике из-за возраста. Трансляция велась в аккаунте Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Я взрослый человек, но не помню таких периодов, когда мировое сообщество так негативно относилось к людям старшего поколения. Вот президент Америки [Джо] Байден — только ленивый его не назвал его стариком, старцем, безумным старцем и так далее и тому подобное. А зачем? Если он плохой президент, вы скажите, что он плохой президент. Или там хороший президент. Причем здесь — старый или не старый, какая разница сколько ему лет? Также как учитель, машинист, нефтяник, буровик», — высказала свою позицию Комарова. Педагоги обсуждали с губернатором Югры темы уроков «Разговоры о важном», которые еженедельно проходят в школах. Глава Ханты-Мансийского автономного округа призвала учителей прививать у учеников уважение к людям старшего возраста и не допускать к ним пренебрежительного отношения. «Считаю, что подобные вещи нельзя допускать в развитом гражданском обществе. Иначе чему мы можем кого-то научить», — добавила губернатор. Ранее сообщалось, что с начала нового учебного года в школах начали проводить занятия «Разговоры о важном». На уроках детям рассказывают о любви к Родине и патриотизме.

Губернатор Югры Наталья Комарова на онлайн-встрече с участниками всероссийского форума классных руководителей призвала педагогов поднимать на уроках тему уважения к людям старшего поколения. Глава региона привела в качестве примера президента США Джо Байдена, который часто подвергается критике из-за возраста. Трансляция велась в аккаунте Комаровой в соцсети «ВКонтакте». «Я взрослый человек, но не помню таких периодов, когда мировое сообщество так негативно относилось к людям старшего поколения. Вот президент Америки [Джо] Байден — только ленивый его не назвал его стариком, старцем, безумным старцем и так далее и тому подобное. А зачем? Если он плохой президент, вы скажите, что он плохой президент. Или там хороший президент. Причем здесь — старый или не старый, какая разница сколько ему лет? Также как учитель, машинист, нефтяник, буровик», — высказала свою позицию Комарова. Педагоги обсуждали с губернатором Югры темы уроков «Разговоры о важном», которые еженедельно проходят в школах. Глава Ханты-Мансийского автономного округа призвала учителей прививать у учеников уважение к людям старшего возраста и не допускать к ним пренебрежительного отношения. «Считаю, что подобные вещи нельзя допускать в развитом гражданском обществе. Иначе чему мы можем кого-то научить», — добавила губернатор. Ранее сообщалось, что с начала нового учебного года в школах начали проводить занятия «Разговоры о важном». На уроках детям рассказывают о любви к Родине и патриотизме.