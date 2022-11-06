06 ноября 2022

Депутат Валуев призвал кардинально изменить срочную военную службу в РФ

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Заседание президиума генерального совета политической партии «Единая Россия». Москва, портрет, валуев николай
Николай Валуев считает, что воинское обучение должно быть максимально эффективным Фото:

Депутат Госдумы, боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии нескольких ассоциаций Николай Валуев призвал изменить подготовку военных для армии России. По его словам, воинское обучение должно быть максимально эффективным.

«Один или два года срочной — они должны быть сплошным набором подготовки, а не стояния на вахте для отбытия срока», — написал Валуев в своем telegram-канале. По его словам, если Родина позовет, «мы не будем при призыве иметь <…> ничего не умеющих ребят».

В частности, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что необходимо увеличить срок службы в российской армии до двух лет. Он считает, что нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.

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Депутат Госдумы, боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии нескольких ассоциаций Николай Валуев призвал изменить подготовку военных для армии России. По его словам, воинское обучение должно быть максимально эффективным. «Один или два года срочной — они должны быть сплошным набором подготовки, а не стояния на вахте для отбытия срока», — написал Валуев в своем telegram-канале. По его словам, если Родина позовет, «мы не будем при призыве иметь <…> ничего не умеющих ребят». В частности, депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что необходимо увеличить срок службы в российской армии до двух лет. Он считает, что нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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