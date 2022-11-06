06 ноября 2022
05 ноября 2022

Махонин повезет пермских министров в село

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., котяков антон, махонин дмитрий
Повестка заседания правительства пока формируется Фото:

Заседание правительства Пермского края, которое возглавляет губернатор Дмитрий Махонин, пройдет в п. Куеде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«Это традиционный формат — не реже одного раза в квартал проходят выездные заседания правительства в территориях. Повестка пока формируется», — отметили в пресс-службе. Министры также в полном составе выезжают в муниципалитеты в рамках таких заседаний.

Источник в правительстве рассказал, что представители краевых властей давно не были в Куеде. Именно с этим связан выбор территории для визита.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Махонин провел заседание штаба по тербороне во время посещения Соликамска. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.

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Заседание правительства Пермского края, которое возглавляет губернатор Дмитрий Махонин, пройдет в п. Куеде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кабинета министров. «Это традиционный формат — не реже одного раза в квартал проходят выездные заседания правительства в территориях. Повестка пока формируется», — отметили в пресс-службе. Министры также в полном составе выезжают в муниципалитеты в рамках таких заседаний. Источник в правительстве рассказал, что представители краевых властей давно не были в Куеде. Именно с этим связан выбор территории для визита. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Махонин провел заседание штаба по тербороне во время посещения Соликамска. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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