Махонин повезет пермских министров в село

07 ноября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Повестка заседания правительства пока формируется Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Заседание правительства Пермского края, которое возглавляет губернатор Дмитрий Махонин, пройдет в п. Куеде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кабинета министров. «Это традиционный формат — не реже одного раза в квартал проходят выездные заседания правительства в территориях. Повестка пока формируется», — отметили в пресс-службе. Министры также в полном составе выезжают в муниципалитеты в рамках таких заседаний. Источник в правительстве рассказал, что представители краевых властей давно не были в Куеде. Именно с этим связан выбор территории для визита. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Махонин провел заседание штаба по тербороне во время посещения Соликамска. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.

Заседание правительства Пермского края, которое возглавляет губернатор Дмитрий Махонин, пройдет в п. Куеде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе кабинета министров. «Это традиционный формат — не реже одного раза в квартал проходят выездные заседания правительства в территориях. Повестка пока формируется», — отметили в пресс-службе. Министры также в полном составе выезжают в муниципалитеты в рамках таких заседаний. Источник в правительстве рассказал, что представители краевых властей давно не были в Куеде. Именно с этим связан выбор территории для визита. Ранее URA.RU рассказывало о том, что Махонин провел заседание штаба по тербороне во время посещения Соликамска. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи.