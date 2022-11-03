Целую полевую кухню борща наварили для мобилизованных в Херсонской области участники челябинской гуманитарной миссии «Единой России». Готовое блюдо разлили по солдатским термосам и доставили на позиции солдатам Российской армии, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии.
«Праздник участники гуманитарной миссии ЕР в Херсонской области решили отметить по-особенному. Они закупили мясо и овощи и вместе с жителями Геническа сварили борщ. Вместо большой кастрюли использовали полевую кухню. Местные женщины заранее приготовили бульон. А задача нарезать ингредиенты к супу досталась главе военно-гражданской администрации Генического района Елене Терских», — пояснили в пресс-службе.
Сваренный в Херсонской области борщ назвали «народным», поскольку объединили в нем рецептурные особенности приготовления супа у разных народов России. На позициях участники миссии встретили солдат из разных регионов страны и разных национальностей.
«Что может быть лучше, чем с ребятами, которые защищают свою страну, поесть борща, поговорить про жизнь, про службу, про то, как мы будем дальше здесь работать. Я считаю, праздник удался, всех с праздником, всех с Днем народного единства!» — резюмировал депутат заксобрания Челябинской области, глава регисполкома ЕР Денис Моисеев.
Моисеев является одним из организаторов гуманитарной миссии под Херсоном. В его задачи, в частности, входит эвакуация мирных жителей из-под обстрелов ВСУ, в чем он принимает личное участие.
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