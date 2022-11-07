07 ноября 2022

В центре Копейска продается озеро. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Акакуль. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, климат, природа, экология, сезон, акакуль
Пруд продается вместе с базой отдыха Фото:

В центре Копейска Челябинской области выставлено на продажу озеро с расположенным на берегу досуговым комплексом «Бассейка». За базу отдыха с водоемом владелец запросил на популярном сайте объявлений 12 миллионов рублей.

«Продам готовый раскрученный и доходный бизнес — досуговый комплекс „Бассейка“ с водоемом, пляжем, банями в самом центре города. Коммуникации: газ, вода, электричество, к базе ведет асфальтированная дорога», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В объявлении также указано, что в водоеме водится рыба и раки. По данным продавца, вложения окупятся в течение трех-четырех лет.

Владелец отметил, что благодаря инфраструктуре и расположению объекта здесь можно сочетать корпоративные мероприятия и семейный отдых. Он готов рассмотреть в индивидуальном порядке все предложения покупателей.

В озере водится рыба и раки

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

В центре Копейска Челябинской области выставлено на продажу озеро с расположенным на берегу досуговым комплексом «Бассейка». За базу отдыха с водоемом владелец запросил на популярном сайте объявлений 12 миллионов рублей. «Продам готовый раскрученный и доходный бизнес — досуговый комплекс „Бассейка“ с водоемом, пляжем, банями в самом центре города. Коммуникации: газ, вода, электричество, к базе ведет асфальтированная дорога», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В объявлении также указано, что в водоеме водится рыба и раки. По данным продавца, вложения окупятся в течение трех-четырех лет. Владелец отметил, что благодаря инфраструктуре и расположению объекта здесь можно сочетать корпоративные мероприятия и семейный отдых. Он готов рассмотреть в индивидуальном порядке все предложения покупателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...