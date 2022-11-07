Пруд продается вместе с базой отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Копейска Челябинской области выставлено на продажу озеро с расположенным на берегу досуговым комплексом «Бассейка». За базу отдыха с водоемом владелец запросил на популярном сайте объявлений 12 миллионов рублей.

«Продам готовый раскрученный и доходный бизнес — досуговый комплекс „Бассейка“ с водоемом, пляжем, банями в самом центре города. Коммуникации: газ, вода, электричество, к базе ведет асфальтированная дорога», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В объявлении также указано, что в водоеме водится рыба и раки. По данным продавца, вложения окупятся в течение трех-четырех лет.

Владелец отметил, что благодаря инфраструктуре и расположению объекта здесь можно сочетать корпоративные мероприятия и семейный отдых. Он готов рассмотреть в индивидуальном порядке все предложения покупателей.