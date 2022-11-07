С Сергеем Кисляковым простятся 9 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Аше (Челябинская область) 9 ноября похоронят погибшего на Украине Сергея Кислякова, служившего в должности старшего наводчика минометной батареи. Глава района Вадим Сергеев сообщил URA.RU, что будет присутствовать на церемонии прощания.

«Мы за счет внебюджетных средств помогаем организовать все похоронные мероприятия, включая поминки. То есть, мы договариваемся с предприятиями, так сказать со спонсорами. На семью никаких затрат не перекладываем», — сообщил URA.RU Сергеев.

Прощание пройдет в городском Дворце культуры «Металлург». Как сообщается в официальной группе ДК в соцсети в «ВКонтакте», церемония продлится с 11 до 14 часов.

Ранее жители Миасса показали, как мстят за погибшего в спецоперации земляка. На пушке танка они написали «за Саню Грачева».

Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донбасса, Запорожья и Херсона от националистской опасности, которая исходит от Украины. Девятый месяц российские военнослужащие выполняют задачи по обеспечению безопасности освобожденных территорий.