07 ноября 2022

В Кургане разыскивают мужчину, которого обвиняют в попытке изнасилования. Фото

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
О розыске мужчины объявили представители СК (архивное фото) Фото:

В Кургане разыскивают мужчину, который год назад пытался изнасиловать женщину. Информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, вечером 3 октября 2021 года неизвестный мужчина, находясь в Кургане около одного из домов по проспекту Конституции, с применением физического насилия совершил покушение на изнасилование местной жительницы. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Курганской области расследуется уголовное дело», — указано в сообщении.

По данным СК, разыскиваемый мужчина славянской внешности, среднего роста, плотного телосложения и с широкими плечами, его возраст 34—45 лет. У разыскиваемого в области подбородка слева есть бородавка телесного цвета. Мужчина был одет в камуфляжную куртку зеленого и желтого цветов. Представители СК попросили местных жителей сообщить имеющиеся сведения о находящемся в розыске.

Фоторобот подозреваемого
Фото:

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В Кургане разыскивают мужчину, который год назад пытался изнасиловать женщину. Информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, вечером 3 октября 2021 года неизвестный мужчина, находясь в Кургане около одного из домов по проспекту Конституции, с применением физического насилия совершил покушение на изнасилование местной жительницы. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Курганской области расследуется уголовное дело», — указано в сообщении. По данным СК, разыскиваемый мужчина славянской внешности, среднего роста, плотного телосложения и с широкими плечами, его возраст 34—45 лет. У разыскиваемого в области подбородка слева есть бородавка телесного цвета. Мужчина был одет в камуфляжную куртку зеленого и желтого цветов. Представители СК попросили местных жителей сообщить имеющиеся сведения о находящемся в розыске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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