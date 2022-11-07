В Кургане разыскивают мужчину, которого обвиняют в попытке изнасилования. Фото

08 ноября 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

О розыске мужчины объявили представители СК (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане разыскивают мужчину, который год назад пытался изнасиловать женщину. Информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, вечером 3 октября 2021 года неизвестный мужчина, находясь в Кургане около одного из домов по проспекту Конституции, с применением физического насилия совершил покушение на изнасилование местной жительницы. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Курганской области расследуется уголовное дело», — указано в сообщении. По данным СК, разыскиваемый мужчина славянской внешности, среднего роста, плотного телосложения и с широкими плечами, его возраст 34—45 лет. У разыскиваемого в области подбородка слева есть бородавка телесного цвета. Мужчина был одет в камуфляжную куртку зеленого и желтого цветов. Представители СК попросили местных жителей сообщить имеющиеся сведения о находящемся в розыске. Фоторобот подозреваемого Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области

В Кургане разыскивают мужчину, который год назад пытался изнасиловать женщину. Информация размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, вечером 3 октября 2021 года неизвестный мужчина, находясь в Кургане около одного из домов по проспекту Конституции, с применением физического насилия совершил покушение на изнасилование местной жительницы. По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Курганской области расследуется уголовное дело», — указано в сообщении. По данным СК, разыскиваемый мужчина славянской внешности, среднего роста, плотного телосложения и с широкими плечами, его возраст 34—45 лет. У разыскиваемого в области подбородка слева есть бородавка телесного цвета. Мужчина был одет в камуфляжную куртку зеленого и желтого цветов. Представители СК попросили местных жителей сообщить имеющиеся сведения о находящемся в розыске.