08 ноября 2022

В Свердловской области в ДТП погибли отец и его несовершеннолетний сын. Фото

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ДТП трасса Камышлов Тавда, дтп, авария ваз, дтп мчс
В результате ДТП в легковом автомобиле погиб отец с ребенком (фото из архива) Фото:

На 238-м километре трассы Пермь-Екатеринбург, около 19:00, произошло ДТП, в результате которого погибли 38-летний водитель и 11-летний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

«Установлено, что автомобиль „Тойота Камри“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, совершая обгон, столкнулся с грузовым автомобилем „Мерседес Бенц“ с полуприцепом, который двигался навстречу. В результате аварии отец и сын скончались до прибытия бригады скорой помощи», — комментирует пресс-служба ГИБДД области.

На момент столкновения, ребенок и водитель «Тойоты» были пристегнуты, они направлялись домой в Красноуфимск (Свердловская область). Водитель грузовика не пострадал. Автомобили получили серьезные механические повреждения.

Ранее URA.RU сообщало о ДТП на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель. Грузовик снес заграждение и вылетел в кювет.

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На 238-м километре трассы Пермь-Екатеринбург, около 19:00, произошло ДТП, в результате которого погибли 38-летний водитель и 11-летний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Установлено, что автомобиль „Тойота Камри“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, совершая обгон, столкнулся с грузовым автомобилем „Мерседес Бенц“ с полуприцепом, который двигался навстречу. В результате аварии отец и сын скончались до прибытия бригады скорой помощи», — комментирует пресс-служба ГИБДД области. На момент столкновения, ребенок и водитель «Тойоты» были пристегнуты, они направлялись домой в Красноуфимск (Свердловская область). Водитель грузовика не пострадал. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель. Грузовик снес заграждение и вылетел в кювет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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