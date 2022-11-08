В Свердловской области в ДТП погибли отец и его несовершеннолетний сын. Фото

08 ноября 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

В результате ДТП в легковом автомобиле погиб отец с ребенком (фото из архива) Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU На 238-м километре трассы Пермь-Екатеринбург, около 19:00, произошло ДТП, в результате которого погибли 38-летний водитель и 11-летний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Установлено, что автомобиль „Тойота Камри“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, совершая обгон, столкнулся с грузовым автомобилем „Мерседес Бенц“ с полуприцепом, который двигался навстречу. В результате аварии отец и сын скончались до прибытия бригады скорой помощи», — комментирует пресс-служба ГИБДД области. На момент столкновения, ребенок и водитель «Тойоты» были пристегнуты, они направлялись домой в Красноуфимск (Свердловская область). Водитель грузовика не пострадал. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель. Грузовик снес заграждение и вылетел в кювет.

На 238-м километре трассы Пермь-Екатеринбург, около 19:00, произошло ДТП, в результате которого погибли 38-летний водитель и 11-летний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. «Установлено, что автомобиль „Тойота Камри“, двигаясь со стороны Екатеринбурга, совершая обгон, столкнулся с грузовым автомобилем „Мерседес Бенц“ с полуприцепом, который двигался навстречу. В результате аварии отец и сын скончались до прибытия бригады скорой помощи», — комментирует пресс-служба ГИБДД области. На момент столкновения, ребенок и водитель «Тойоты» были пристегнуты, они направлялись домой в Красноуфимск (Свердловская область). Водитель грузовика не пострадал. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Ранее URA.RU сообщало о ДТП на автодороге Серов — Североуральск — Ивдель. Грузовик снес заграждение и вылетел в кювет.