Челябинский фонд помогает выжить курганцу, перенесшему микроинфаркт

11 ноября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

АНО «Жизнь» просит челябинцев помочь мужчине из Курганской области продуктами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Курганской области, приехавшему на заработки в Челябинск, требуется помощь, чтобы выжить. Мужчина перенес микроинфаркт. Сейчас он живет на автомойке в Челябинске без денег и продуктов, при этом близких родственников у него нет и помочь некому, рассказали волонтеры благотворительной организации «Жизнь». «Валерий приехал из Курганской области в Челябинск на заработки, предлагали работу вахтовым методом. За полтора года до этого он похоронил жену и отца. Родственников больше не осталось. Когда мужчина приехал, выяснилось, что обещанное рабочее место уже занято. Валерий срочно нашел подработку на стройке, потому что денег не было даже на обратный билет. Прямо на работе ему стало плохо, увезли на скорой. Микроинфаркт. Из больницы мужчина обзванивал благотворительные организации с просьбой помочь хотя бы средствами гигиены в больницу», — рассказали в группе АНО «Жизнь» во «ВКонтакте». По данным фонда, будучи в больнице, Валерий нашел работу на автомойке с предоставлением жилья. Заместитель директора АНО «Жизнь» Елена Целищева уточнила URA.RU, что сейчас мужчина живет на рабочем месте. Пока курганец ничего не заработал, потому что машин нет. Уходить с рабочего места ему нельзя, он может потерять эту работу и крышу над головой. Хозяин автомойки выдал курганцу 100 рублей на продукты. «Очень нужна помощь едой, любой: крупы, консервы, яйца, овощи, будет рад всему. Еще нужны очки + 2. Если вы решите помочь и привезти мужчине продукты, напишите в сообщения группы — мы перешлем адрес», — призывают волонтеры отзывчивых челябинцев. Они отмечают, что курганец очень благодарный человек и верит в лучшее даже в таких обстоятельствах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Курганской области, приехавшему на заработки в Челябинск, требуется помощь, чтобы выжить. Мужчина перенес микроинфаркт. Сейчас он живет на автомойке в Челябинске без денег и продуктов, при этом близких родственников у него нет и помочь некому, рассказали волонтеры благотворительной организации «Жизнь». «Валерий приехал из Курганской области в Челябинск на заработки, предлагали работу вахтовым методом. За полтора года до этого он похоронил жену и отца. Родственников больше не осталось. Когда мужчина приехал, выяснилось, что обещанное рабочее место уже занято. Валерий срочно нашел подработку на стройке, потому что денег не было даже на обратный билет. Прямо на работе ему стало плохо, увезли на скорой. Микроинфаркт. Из больницы мужчина обзванивал благотворительные организации с просьбой помочь хотя бы средствами гигиены в больницу», — рассказали в группе АНО «Жизнь» во «ВКонтакте». По данным фонда, будучи в больнице, Валерий нашел работу на автомойке с предоставлением жилья. Заместитель директора АНО «Жизнь» Елена Целищева уточнила URA.RU, что сейчас мужчина живет на рабочем месте. Пока курганец ничего не заработал, потому что машин нет. Уходить с рабочего места ему нельзя, он может потерять эту работу и крышу над головой. Хозяин автомойки выдал курганцу 100 рублей на продукты. «Очень нужна помощь едой, любой: крупы, консервы, яйца, овощи, будет рад всему. Еще нужны очки + 2. Если вы решите помочь и привезти мужчине продукты, напишите в сообщения группы — мы перешлем адрес», — призывают волонтеры отзывчивых челябинцев. Они отмечают, что курганец очень благодарный человек и верит в лучшее даже в таких обстоятельствах.