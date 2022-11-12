Жители отмечают, что странного мужчину часто видят на улицах Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей центра Перми испугал неизвестный мужчина, который, как они заметили, вел себя странно на улице. Видео анонимного пользователя опубликовано в telegram-канале «ЧП Пермь». На нем мужчина ходит из стороны в сторону по трамвайным путям и хаотично размахивает руками.

«У нас у дома на Революции, у Горьковского парка, ходит вот такой персонаж. С кем-то разговаривает. Видимо, вымышленный друг. Человек явно болен. На машины кидается, бегает перед автобусами и трамваями. На людей пока вроде не кидается, конечно, но выглядит все это безумие страшно», — написал анонимный пользователь в telegram-канале.

В комментариях к опубликованному посту отмечают, что мужчину регулярно видят в разных местах в центре Перми. Пользователи telegram пишут, что он ведет себя неадекватно, но агрессии по отношению к людям у него нет. «Однажды мимо проходил и зонтик потрогал мой, вроде ничего такого, но неприятно», — рассказала одна из подписчиц канала.

Ранее URA.RU писало, что в Перми был замечен мужчина, который долгое время ходил по городу с коробкой на голове. Жители предположили, что он психологически нездоров.