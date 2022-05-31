По словам пермяков, мужчина с коробкой ходит по городу уже давно Фото: Илья Московец © URA.RU

В соцсетях пермяки обсуждают местного жителя, который ходит по городу с коробкой на голове. Фото с пермяком опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».

Под фотографией собралось множество комментариев. Один из пользователей поинтересовался: «Прорезей для глаз нету. Как ходит — не понятно». В ответ подписчику паблика ответили, что мужчина слепой и ходит с палочкой. Однако некоторые в это не поверили.

Другой комментатор пишет, что видел мужчину в микрорайоне Парковый еще несколько лет назад. Как рассказала пермячка, она увидела местного жителя в автобусе, он спокойно сидел с большой сумкой. Другие подписчики предположили у мужчины наличие психического заболевания.

Жители Перми пишут, что мужчина уже давно ходит с коробкой на голове «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»