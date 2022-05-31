31 мая 2022

По улицам Перми ходит мужчина с коробкой на голове. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, презент, подарочные коробки
По словам пермяков, мужчина с коробкой ходит по городу уже давно Фото:

В соцсетях пермяки обсуждают местного жителя, который ходит по городу с коробкой на голове. Фото с пермяком опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».

Под фотографией собралось множество комментариев. Один из пользователей поинтересовался: «Прорезей для глаз нету. Как ходит — не понятно». В ответ подписчику паблика ответили, что мужчина слепой и ходит с палочкой. Однако некоторые в это не поверили.

Другой комментатор пишет, что видел мужчину в микрорайоне Парковый еще несколько лет назад. Как рассказала пермячка, она увидела местного жителя в автобусе, он спокойно сидел с большой сумкой. Другие подписчики предположили у мужчины наличие психического заболевания.

Жители Перми пишут, что мужчина уже давно ходит с коробкой на голове

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В соцсетях пермяки обсуждают местного жителя, который ходит по городу с коробкой на голове. Фото с пермяком опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». Под фотографией собралось множество комментариев. Один из пользователей поинтересовался: «Прорезей для глаз нету. Как ходит — не понятно». В ответ подписчику паблика ответили, что мужчина слепой и ходит с палочкой. Однако некоторые в это не поверили. Другой комментатор пишет, что видел мужчину в микрорайоне Парковый еще несколько лет назад. Как рассказала пермячка, она увидела местного жителя в автобусе, он спокойно сидел с большой сумкой. Другие подписчики предположили у мужчины наличие психического заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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