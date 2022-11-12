Жители Сургута прошли курсы оказания первой помощи

13 ноября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

В Сургуте провели занятия по тактической медицине (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) 13 ноября для жителей провели занятия по тактической медицине. Об этом сообщается в telegram-канале движения «Рокот». «В рамках шестичасового курса 25 курсантов активно отрабатывали протоколы самопомощи, взаимопомощи и эвакуации на поле боя», — сообщается в канале. Организовали обучение представители движения «Рокот» в ХМАО и федерация страйкбола из Сургута. Курсы состоялись на базе ДОСААФ. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.

В Сургуте (ХМАО) 13 ноября для жителей провели занятия по тактической медицине. Об этом сообщается в telegram-канале движения «Рокот». «В рамках шестичасового курса 25 курсантов активно отрабатывали протоколы самопомощи, взаимопомощи и эвакуации на поле боя», — сообщается в канале. Организовали обучение представители движения «Рокот» в ХМАО и федерация страйкбола из Сургута. Курсы состоялись на базе ДОСААФ. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.