12 ноября 2022
11 ноября 2022

Жители Сургута прошли курсы оказания первой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
В Сургуте провели занятия по тактической медицине (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) 13 ноября для жителей провели занятия по тактической медицине. Об этом сообщается в telegram-канале движения «Рокот».

«В рамках шестичасового курса 25 курсантов активно отрабатывали протоколы самопомощи, взаимопомощи и эвакуации на поле боя», — сообщается в канале. Организовали обучение представители движения «Рокот» в ХМАО и федерация страйкбола из Сургута. Курсы состоялись на базе ДОСААФ.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.

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В Сургуте (ХМАО) 13 ноября для жителей провели занятия по тактической медицине. Об этом сообщается в telegram-канале движения «Рокот». «В рамках шестичасового курса 25 курсантов активно отрабатывали протоколы самопомощи, взаимопомощи и эвакуации на поле боя», — сообщается в канале. Организовали обучение представители движения «Рокот» в ХМАО и федерация страйкбола из Сургута. Курсы состоялись на базе ДОСААФ. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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