Жители Сургута прошли курсы оказания первой помощи

В Сургуте провели занятия по тактической медицине (фото из архива)
В Сургуте (ХМАО) 13 ноября для жителей провели занятия по тактической медицине. Об этом сообщается в telegram-канале движения «Рокот».
«В рамках шестичасового курса 25 курсантов активно отрабатывали протоколы самопомощи, взаимопомощи и эвакуации на поле боя», — сообщается в канале. Организовали обучение представители движения «Рокот» в ХМАО и федерация страйкбола из Сургута. Курсы состоялись на базе ДОСААФ.
Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney