12 ноября 2022
11 ноября 2022

Челябинский аэропорт объявил о возможных задержках рейсов

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Администрация челябинского аэропорта просит пассажиров уточнять на онлайн-табло время вылета и прилета рейсов, так как из-за непогоды они могут задержаться Фото:

Челябинский аэропорт «Курчатов» объявил о возможных задержках рейсов из-за сильных снегопадов, ожидаемых в ночь с 13 на 14 ноября. Об этом сообщается в разосланном администрацией аэропорта предупреждении.

«Уважаемые пассажиры! В связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы, ведется обработка взлетно-посадочной полосы. Возможны задержки рейсов. Убедительно просим вас перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета/прилета», — сказано в официальном сообщении аэропорта «Курчатов».

Администрация аэропорта также принесла извинения пассажирам за доставленные из-за погодных условий неудобства. Сейчас на сайте аэропорта в разделе «Онлайн-табло» содержится информация о задержке вечернего рейса в Новосибирск. С задержкой вылетают также вечерние рейсы в Сочи и Москву.

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Челябинский аэропорт «Курчатов» объявил о возможных задержках рейсов из-за сильных снегопадов, ожидаемых в ночь с 13 на 14 ноября. Об этом сообщается в разосланном администрацией аэропорта предупреждении. «Уважаемые пассажиры! В связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы, ведется обработка взлетно-посадочной полосы. Возможны задержки рейсов. Убедительно просим вас перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета/прилета», — сказано в официальном сообщении аэропорта «Курчатов». Администрация аэропорта также принесла извинения пассажирам за доставленные из-за погодных условий неудобства. Сейчас на сайте аэропорта в разделе «Онлайн-табло» содержится информация о задержке вечернего рейса в Новосибирск. С задержкой вылетают также вечерние рейсы в Сочи и Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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