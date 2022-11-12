Челябинский аэропорт объявил о возможных задержках рейсов

13 ноября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Администрация челябинского аэропорта просит пассажиров уточнять на онлайн-табло время вылета и прилета рейсов, так как из-за непогоды они могут задержаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский аэропорт «Курчатов» объявил о возможных задержках рейсов из-за сильных снегопадов, ожидаемых в ночь с 13 на 14 ноября. Об этом сообщается в разосланном администрацией аэропорта предупреждении. «Уважаемые пассажиры! В связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы, ведется обработка взлетно-посадочной полосы. Возможны задержки рейсов. Убедительно просим вас перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета/прилета», — сказано в официальном сообщении аэропорта «Курчатов». Администрация аэропорта также принесла извинения пассажирам за доставленные из-за погодных условий неудобства. Сейчас на сайте аэропорта в разделе «Онлайн-табло» содержится информация о задержке вечернего рейса в Новосибирск. С задержкой вылетают также вечерние рейсы в Сочи и Москву.

Челябинский аэропорт «Курчатов» объявил о возможных задержках рейсов из-за сильных снегопадов, ожидаемых в ночь с 13 на 14 ноября. Об этом сообщается в разосланном администрацией аэропорта предупреждении. «Уважаемые пассажиры! В связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы, ведется обработка взлетно-посадочной полосы. Возможны задержки рейсов. Убедительно просим вас перед выездом из дома в аэропорт уточнять на онлайн-табло время вылета/прилета», — сказано в официальном сообщении аэропорта «Курчатов». Администрация аэропорта также принесла извинения пассажирам за доставленные из-за погодных условий неудобства. Сейчас на сайте аэропорта в разделе «Онлайн-табло» содержится информация о задержке вечернего рейса в Новосибирск. С задержкой вылетают также вечерние рейсы в Сочи и Москву.