13 ноября 2022

В Озерске рабочие перевернули дорожный каток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Укладка асфальтобетона по проспекту Победы в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». Челябинск, укладка асфальта, вольво, асфальтовые катки, дорожная техника
Виновника ситуации сравнивают с героем фильма «Форсаж» Фото:

Перевернутый дорожный каток обнаружили в одном из дворов Озерска Челябинской области. Снимки техники появились в социальных сетях.

«Парни ваще красавцы, реально уважуха. Каток перевернуть — это надо уметь. На высокой скорости не справились с управлением» — пишет анонимный автор в паблике «Подслушано Озерск» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту виновника происшествия сравнивают с героем фильма «Форсаж» и волком из «Ну, погоди!». Нашлись и очевидцы случившегося.

«А потом один из них вышел на дорогу и встал посередине прям передо мной. В следующий раз прокачу на капоте! Второй сидел на бордюре около дороги» — комментирует одна из очевидцев Анастасия.

В обсуждении появились и те, кто защищает горе-рабочих. Пользователи винят погодные условия и ночное время суток, в которое, по их словам, и производился ремонт дороги.

Ранее, в Златоусте маршрутка въехала в частный дом. В комментариях жители поделились информацией, что среди пассажиров были пострадавшие.

В одном из дворов Озерска перевернулся дорожный каток

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Перевернутый дорожный каток обнаружили в одном из дворов Озерска Челябинской области. Снимки техники появились в социальных сетях. «Парни ваще красавцы, реально уважуха. Каток перевернуть — это надо уметь. На высокой скорости не справились с управлением» — пишет анонимный автор в паблике «Подслушано Озерск» во «ВКонтакте». В комментариях к посту виновника происшествия сравнивают с героем фильма «Форсаж» и волком из «Ну, погоди!». Нашлись и очевидцы случившегося. «А потом один из них вышел на дорогу и встал посередине прям передо мной. В следующий раз прокачу на капоте! Второй сидел на бордюре около дороги» — комментирует одна из очевидцев Анастасия. В обсуждении появились и те, кто защищает горе-рабочих. Пользователи винят погодные условия и ночное время суток, в которое, по их словам, и производился ремонт дороги. Ранее, в Златоусте маршрутка въехала в частный дом. В комментариях жители поделились информацией, что среди пассажиров были пострадавшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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