Виновника ситуации сравнивают с героем фильма «Форсаж» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перевернутый дорожный каток обнаружили в одном из дворов Озерска Челябинской области. Снимки техники появились в социальных сетях.

«Парни ваще красавцы, реально уважуха. Каток перевернуть — это надо уметь. На высокой скорости не справились с управлением» — пишет анонимный автор в паблике «Подслушано Озерск» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту виновника происшествия сравнивают с героем фильма «Форсаж» и волком из «Ну, погоди!». Нашлись и очевидцы случившегося.

«А потом один из них вышел на дорогу и встал посередине прям передо мной. В следующий раз прокачу на капоте! Второй сидел на бордюре около дороги» — комментирует одна из очевидцев Анастасия.

В обсуждении появились и те, кто защищает горе-рабочих. Пользователи винят погодные условия и ночное время суток, в которое, по их словам, и производился ремонт дороги.

Ранее, в Златоусте маршрутка въехала в частный дом. В комментариях жители поделились информацией, что среди пассажиров были пострадавшие.