Курганский дачник случайно устроил пожар в бане, в которой мылись женщины

Пожар произошел в моечном помещении бани Фото: Екатерина Сычкова

Дачника из Кургана будут судить за то, что он случайно устроил пожар в бане, в которой мылись две женщины. Об этом URA.RU 15 ноября сообщили в областной прокуратуре.

«27.05.2022 мужчина, являясь собственником участка в одном из СНТ г. Кургана, в нарушение требований пожарной безопасности, с целью розжига печи бани, плеснул бензин в топливник печи, что привело к воспламенению газо-паровоздушной смеси, образовавшейся при разливе бензина, с последующим распространением огня в моечное помещение бани, где находились две женщины. В результате последним были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в прокуратуре.

Мужчину обвинили в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Курганец полностью признал вину. Материалы дела направили в Курганской городской суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.