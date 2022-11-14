14 ноября 2022

Челябинские металлурги для сокращения выбросов потратят 11 млрд. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, дым, трубы, газоочистка, пар
На экологические мероприятия «Мечел» потратит 11 млрд рублей Фото:

Металлургический комбинат группы компаний «Мечел» в Челябинске вложит в природоохранные мероприятия 11 млрд рублей. Об этом 15 ноября министр экологии региона Сергей Лихачев рассказал СМИ в ходе выезда на предприятие.

«Предприятие уже реализует программу „Чистый воздух“. В 2019 году компания подписала соглашение. С первоначальных 1,5 млрд стоимость мероприятий поднялась до 11 млрд рублей», — уточнил Лихачев.

Министр отметил, что «Мечел» — самый крупный загрязнитель окружающей среды. Однако компания взяла на себя повышенные обязательства. Кроме основной программы реализует дополнительную. Она касается не только чистого воздуха, но и повышения качества водных ресурсов.

«Предприятие не останавливается лишь на обязательных соглашениях и реализует комплекс мероприятий вне подписанных документов. Кроме прочего, приняли экологическую программу. В 2022 и 2023 годах расходы на нее составляют совокупно порядка трех млрд рублей», — рассказал директор департамента по экологии и охранной деятельности «Мечела» Олег Долматов.

Компания обязалась сократить объем выбросов на 30%. Причем половина этого задания выполнено. Сложности, связанные с закрытием доступа к ряду технических средств, удалось преодолеть. Политика сокращения продолжится еще, как минимум, четыре года.

Мечел. Челябинск
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Мечел. Челябинск
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Мечел. Челябинск
Экологические программы позволят снизить выбросы меткомбината на 30%
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Мечел. Челябинск
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Металлургический комбинат группы компаний «Мечел» в Челябинске вложит в природоохранные мероприятия 11 млрд рублей. Об этом 15 ноября министр экологии региона Сергей Лихачев рассказал СМИ в ходе выезда на предприятие. «Предприятие уже реализует программу „Чистый воздух“. В 2019 году компания подписала соглашение. С первоначальных 1,5 млрд стоимость мероприятий поднялась до 11 млрд рублей», — уточнил Лихачев. Министр отметил, что «Мечел» — самый крупный загрязнитель окружающей среды. Однако компания взяла на себя повышенные обязательства. Кроме основной программы реализует дополнительную. Она касается не только чистого воздуха, но и повышения качества водных ресурсов. «Предприятие не останавливается лишь на обязательных соглашениях и реализует комплекс мероприятий вне подписанных документов. Кроме прочего, приняли экологическую программу. В 2022 и 2023 годах расходы на нее составляют совокупно порядка трех млрд рублей», — рассказал директор департамента по экологии и охранной деятельности «Мечела» Олег Долматов. Компания обязалась сократить объем выбросов на 30%. Причем половина этого задания выполнено. Сложности, связанные с закрытием доступа к ряду технических средств, удалось преодолеть. Политика сокращения продолжится еще, как минимум, четыре года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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