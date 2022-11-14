Металлургический комбинат группы компаний «Мечел» в Челябинске вложит в природоохранные мероприятия 11 млрд рублей. Об этом 15 ноября министр экологии региона Сергей Лихачев рассказал СМИ в ходе выезда на предприятие.
«Предприятие уже реализует программу „Чистый воздух“. В 2019 году компания подписала соглашение. С первоначальных 1,5 млрд стоимость мероприятий поднялась до 11 млрд рублей», — уточнил Лихачев.
Министр отметил, что «Мечел» — самый крупный загрязнитель окружающей среды. Однако компания взяла на себя повышенные обязательства. Кроме основной программы реализует дополнительную. Она касается не только чистого воздуха, но и повышения качества водных ресурсов.
«Предприятие не останавливается лишь на обязательных соглашениях и реализует комплекс мероприятий вне подписанных документов. Кроме прочего, приняли экологическую программу. В 2022 и 2023 годах расходы на нее составляют совокупно порядка трех млрд рублей», — рассказал директор департамента по экологии и охранной деятельности «Мечела» Олег Долматов.
Компания обязалась сократить объем выбросов на 30%. Причем половина этого задания выполнено. Сложности, связанные с закрытием доступа к ряду технических средств, удалось преодолеть. Политика сокращения продолжится еще, как минимум, четыре года.
Региональные власти оценили ход выполнения планов по экологическим изменениям ПАО «Мечел»
Металлургический комбинат группы компаний «Мечел» в Челябинске вложит в природоохранные мероприятия 11 млрд рублей. Об этом 15 ноября министр экологии региона Сергей Лихачев рассказал СМИ в ходе выезда на предприятие. «Предприятие уже реализует программу „Чистый воздух“. В 2019 году компания подписала соглашение. С первоначальных 1,5 млрд стоимость мероприятий поднялась до 11 млрд рублей», — уточнил Лихачев. Министр отметил, что «Мечел» — самый крупный загрязнитель окружающей среды. Однако компания взяла на себя повышенные обязательства. Кроме основной программы реализует дополнительную. Она касается не только чистого воздуха, но и повышения качества водных ресурсов. «Предприятие не останавливается лишь на обязательных соглашениях и реализует комплекс мероприятий вне подписанных документов. Кроме прочего, приняли экологическую программу. В 2022 и 2023 годах расходы на нее составляют совокупно порядка трех млрд рублей», — рассказал директор департамента по экологии и охранной деятельности «Мечела» Олег Долматов. Компания обязалась сократить объем выбросов на 30%. Причем половина этого задания выполнено. Сложности, связанные с закрытием доступа к ряду технических средств, удалось преодолеть. Политика сокращения продолжится еще, как минимум, четыре года.