15 ноября 2022

Гладков сообщил о последствиях сбитой ракеты «Точки-У» в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков: система ПВО сбила ракету «Точки-У» над Валуйками в Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
По его словам, есть один погибший и одна пострадавшая Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области российские средства ПВО сбили ракетный комплекс «Точку-У». Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Наша система ПВО сбила над Валуйками „Точку-У“. По предварительной информации есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей.[…] Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях», — написал Гладков в telegram. Он отметил, что глава округа и оперативные службы работают на месте. «Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков.

Ранее взятый военнопленный командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Владимир Лепихин предупредил, что Киев планирует этой зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что этой информацией сейчас занимаются сотрудники Минобороны РФ и спецслужбы.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области российские средства ПВО сбили ракетный комплекс «Точку-У». Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Наша система ПВО сбила над Валуйками „Точку-У“. По предварительной информации есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей.[…] Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях», — написал Гладков в telegram. Он отметил, что глава округа и оперативные службы работают на месте. «Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков. Ранее взятый военнопленный командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Владимир Лепихин предупредил, что Киев планирует этой зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что этой информацией сейчас занимаются сотрудники Минобороны РФ и спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...