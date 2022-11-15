Гладков сообщил о последствиях сбитой ракеты «Точки-У» в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков: система ПВО сбила ракету «Точки-У» над Валуйками в Белгородской области

15 ноября 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

По его словам, есть один погибший и одна пострадавшая Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области российские средства ПВО сбили ракетный комплекс «Точку-У». Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Наша система ПВО сбила над Валуйками „Точку-У“. По предварительной информации есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей.[…] Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях», — написал Гладков в telegram. Он отметил, что глава округа и оперативные службы работают на месте. «Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков. Ранее взятый военнопленный командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Владимир Лепихин предупредил, что Киев планирует этой зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что этой информацией сейчас занимаются сотрудники Минобороны РФ и спецслужбы.

В Белгородской области российские средства ПВО сбили ракетный комплекс «Точку-У». Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. «Наша система ПВО сбила над Валуйками „Точку-У“. По предварительной информации есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей.[…] Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях», — написал Гладков в telegram. Он отметил, что глава округа и оперативные службы работают на месте. «Подомовой обход территории продолжается», — добавил Гладков. Ранее взятый военнопленный командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков Владимир Лепихин предупредил, что Киев планирует этой зимой наступать на Белгородскую и Курскую области. Пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что этой информацией сейчас занимаются сотрудники Минобороны РФ и спецслужбы.