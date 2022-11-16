Эрдоган поговорит с Путиным после саммита G20

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Президент Турции собирается обсудить с Владимиром Путиным зерновую сделку Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после саммита G20. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

«Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление зерновой сделки и намерен переговорить с Путиным по телефону по возвращению с G20», — передает турецкая газета Yeni Safak. Также президент Турции высказался на G20 о падении ракет в Польше. Данные указывают, что Россия не причастна к этому, отметил Эрдоган. Он заявил, что верит позиции России по этому вопросу.

Саммит G20 проходит с 15 по 16 ноября в Индонезии. Президента России Владимира Путина пригласили на мероприятие, но он отказался.

15 ноября в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Страны Запада подозревают Россию в произошедшем. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет точных доказательств, кто выпустил ракеты, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны РФ опровергли причастность к ракетным ударам. Ракету выпустила Украина, чтобы сбить российский снаряд, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на Associated Press.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после саммита G20. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. «Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление зерновой сделки и намерен переговорить с Путиным по телефону по возвращению с G20», — передает турецкая газета Yeni Safak. Также президент Турции высказался на G20 о падении ракет в Польше. Данные указывают, что Россия не причастна к этому, отметил Эрдоган. Он заявил, что верит позиции России по этому вопросу. Саммит G20 проходит с 15 по 16 ноября в Индонезии. Президента России Владимира Путина пригласили на мероприятие, но он отказался. 15 ноября в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Страны Запада подозревают Россию в произошедшем. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет точных доказательств, кто выпустил ракеты, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны РФ опровергли причастность к ракетным ударам. Ракету выпустила Украина, чтобы сбить российский снаряд, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на Associated Press.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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