Эрдоган поговорит с Путиным после саммита G20

16 ноября 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Президент Турции собирается обсудить с Владимиром Путиным зерновую сделку Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после саммита G20. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. «Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление зерновой сделки и намерен переговорить с Путиным по телефону по возвращению с G20», — передает турецкая газета Yeni Safak. Также президент Турции высказался на G20 о падении ракет в Польше. Данные указывают, что Россия не причастна к этому, отметил Эрдоган. Он заявил, что верит позиции России по этому вопросу. Саммит G20 проходит с 15 по 16 ноября в Индонезии. Президента России Владимира Путина пригласили на мероприятие, но он отказался. 15 ноября в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Страны Запада подозревают Россию в произошедшем. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет точных доказательств, кто выпустил ракеты, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны РФ опровергли причастность к ракетным ударам. Ракету выпустила Украина, чтобы сбить российский снаряд, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на Associated Press.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует поговорить с российским лидером Владимиром Путиным после саммита G20. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak. «Эрдоган заявил, что рассчитывает на продление зерновой сделки и намерен переговорить с Путиным по телефону по возвращению с G20», — передает турецкая газета Yeni Safak. Также президент Турции высказался на G20 о падении ракет в Польше. Данные указывают, что Россия не причастна к этому, отметил Эрдоган. Он заявил, что верит позиции России по этому вопросу. Саммит G20 проходит с 15 по 16 ноября в Индонезии. Президента России Владимира Путина пригласили на мероприятие, но он отказался. 15 ноября в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Страны Запада подозревают Россию в произошедшем. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет точных доказательств, кто выпустил ракеты, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны РФ опровергли причастность к ракетным ударам. Ракету выпустила Украина, чтобы сбить российский снаряд, сообщает сайт MK.RU со ссылкой на Associated Press.