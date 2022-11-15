Свердловский суд смягчил приговор экс-полицейским, изнасиловавшим проститутку в служебной машине

16 ноября 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

Бывшие силовики получили приговор за изнасилование Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывшим полицейским Вадиму Мустафину и Вячеславу Тропину, изнасиловавшим 22-летнюю проститутку в служебном автомобиле, смягчили наказание на два и один месяц соответственно. Их подельник Андрей Бессарабов не смог добиться смягчения приговора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд снизил наказание двоим осужденным: Мустафину до 5 лет 10 месяцев, Тропину до 5 лет 5 месяцев отбывания наказания в колонии общего режима. Бессарабову в части назначенного наказания приговор оставлен без изменения», — говорится в сообщении суда. Ранее Мустафина и Тропина приговаривали к 6,5 и 5,5 годам соответственно. Бессарабов проведет в колонии пять лет. Полицейские и их адвокаты смогли добиться смягчения приговора за счет того, что в деле появились обстоятельства, раскрывающие детали поведения преступников. Исходя из этого, суд решил, что бывшие силовики должны провести в колонии меньше времени. Тропин, Бессарабов и Мустафин работали в полку ППС и, по версии следователей, изнасиловали девушку легкого поведения. Суды несколько раз принимали противоречивые решения, вынося полицейским приговор и оправдывая их. Защитники утверждают, что силовики невиновны в изнасиловании и были оговорены. Однако после выяснения деталей дела были наказаны и сами сотрудники ППС, и их руководители.

Бывшим полицейским Вадиму Мустафину и Вячеславу Тропину, изнасиловавшим 22-летнюю проститутку в служебном автомобиле, смягчили наказание на два и один месяц соответственно. Их подельник Андрей Бессарабов не смог добиться смягчения приговора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Суд снизил наказание двоим осужденным: Мустафину до 5 лет 10 месяцев, Тропину до 5 лет 5 месяцев отбывания наказания в колонии общего режима. Бессарабову в части назначенного наказания приговор оставлен без изменения», — говорится в сообщении суда. Ранее Мустафина и Тропина приговаривали к 6,5 и 5,5 годам соответственно. Бессарабов проведет в колонии пять лет. Полицейские и их адвокаты смогли добиться смягчения приговора за счет того, что в деле появились обстоятельства, раскрывающие детали поведения преступников. Исходя из этого, суд решил, что бывшие силовики должны провести в колонии меньше времени. Тропин, Бессарабов и Мустафин работали в полку ППС и, по версии следователей, изнасиловали девушку легкого поведения. Суды несколько раз принимали противоречивые решения, вынося полицейским приговор и оправдывая их. Защитники утверждают, что силовики невиновны в изнасиловании и были оговорены. Однако после выяснения деталей дела были наказаны и сами сотрудники ППС, и их руководители.