Челябинский губернатор заявил о росте заработной платы в регионе

По словам Алексея Текслера, Челябинская область стала одним из регионов, где реально растет зарплата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 ноября во время совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов заявил о росте заработной платы в регионе. По словам Текслера, область стала одним из немногих субъектов, где фиксируется реальный рост зарплаты.

«С начала этого года продолжаем фиксировать плавный рост заработной платы, не то, что фиксировать, это наша с вами целенаправленная работа. Мы один из немногих регионов, где фиксируется рост реальной заработной платы, то есть это тогда, когда индексация превышает текущий уровень инфляции», — сообщил Текслер на совещании.

Глава региона отметил, что для улучшения материального состояния жителей проводится ежедневная работа на разных площадках. Все предприятия области, несмотря на трудности, индексируют заработную плату сотрудникам.

На этом же совещании Текслер напомнил главам муниципалитетов держать на контроле вопрос помощи семьям мобилизованных. Также он поручил помогать мобилизованным землякам с поставками снаряжения.