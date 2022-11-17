МИД предупредил россиян о прослушках их телефонов в Европе

17 ноября 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Ряд европейских стран использовало шпионские программы для слежки за неугодными, заявил Нечаев Фото: Алексей Колчин Россияне, которые находятся в странах Европы, не могут быть защищены от прослушивания иностранных спецслужб. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «Сложившаяся ситуация подтверждает, что сегодня в ЕС никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб», — сказал замдиректора во время брифинга. Траснляция ведется в telegram-канале МИД РФ. Нечаев настоятельно призвал россиян, которые находятся в Европе, учитывать это при использовании своих гаджетов. Представитель МИД также упомянул доклад спецкомитета Европарламента на прошлой неделе. В документе указано, что руководство ряда европейских стран применяло шпионские программы израильского производства. Они применялись для слежки за неугодными представителями оппозиции, журналистами и правозащитниками.

Россияне, которые находятся в странах Европы, не могут быть защищены от прослушивания иностранных спецслужб. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. «Сложившаяся ситуация подтверждает, что сегодня в ЕС никто не может быть защищен от прослушивания со стороны иностранных спецслужб», — сказал замдиректора во время брифинга. Траснляция ведется в telegram-канале МИД РФ. Нечаев настоятельно призвал россиян, которые находятся в Европе, учитывать это при использовании своих гаджетов. Представитель МИД также упомянул доклад спецкомитета Европарламента на прошлой неделе. В документе указано, что руководство ряда европейских стран применяло шпионские программы израильского производства. Они применялись для слежки за неугодными представителями оппозиции, журналистами и правозащитниками.