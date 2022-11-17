Пермские школьники сдали макулатуру, чтобы помочь фронту

18 ноября 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Деньги, вырученные за макулатуру, ребята сами перевели в фонд (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Старшеклассники пермской школы «Петролеум+» собрали макулатуру, сдали ее, а вырученные деньги отправили российским бойцам, которые находятся на фронте. Информация об этом появилась в telegram-канале «Народный фронт. Пермский край». «Старшеклассники школы „Петролеум+“ в Перми сдали макулатуру и перевели часть вырученных средств на региональный счет фонда „Все для победы!“. Деньги будут использованы для закупки вещей, в которых нуждаются бойцы в зоне СВО и мирные жители освобожденных территорий», — сообщается в посте. Идея помочь таким способом возникла у членов Совета старшеклассников во время традиционной акции сбора макулатуры. Обычно полученные средства расходуются на проведение внеклассных мероприятий, но ребята решили, что сейчас нужно «помочь родной стране». Ранее URA.RU сообщало, что пермские школьники написали письма и сделали открытки для семей военнослужащих и мобилизованных из Саратовской области. Их отправили адресатам в преддверии Дня народного единства.

Старшеклассники пермской школы «Петролеум+» собрали макулатуру, сдали ее, а вырученные деньги отправили российским бойцам, которые находятся на фронте. Информация об этом появилась в telegram-канале «Народный фронт. Пермский край». «Старшеклассники школы „Петролеум+“ в Перми сдали макулатуру и перевели часть вырученных средств на региональный счет фонда „Все для победы!“. Деньги будут использованы для закупки вещей, в которых нуждаются бойцы в зоне СВО и мирные жители освобожденных территорий», — сообщается в посте. Идея помочь таким способом возникла у членов Совета старшеклассников во время традиционной акции сбора макулатуры. Обычно полученные средства расходуются на проведение внеклассных мероприятий, но ребята решили, что сейчас нужно «помочь родной стране». Ранее URA.RU сообщало, что пермские школьники написали письма и сделали открытки для семей военнослужащих и мобилизованных из Саратовской области. Их отправили адресатам в преддверии Дня народного единства.