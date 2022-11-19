19 ноября 2022

Клава Кока устроила жаркую фотосессию в образе пожарного

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на Deli Music Day. Екатеринбург, клава кока
Клава Кока поделилась новыми фотографиями с поклонниками Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) устроила жаркую фотосессию в образе пожарного. Артистка поделилась фотографиями в своих соцсетях.

«Алло, 911! На моем большом сольном шоу будет настоящий пожар!», — подписала подборку фото Кока.

На бушлате, который на певице, с левой стороны есть шеврон с псевдонимом артистки. Сами фотографии сделаны на фоне пожарной машины.

Ранее певица уже делилась с поклонниками фотографиями с фотоссесии в похожем стиле. Тогда Клава Кока шутила, что фото могли опубликоваться в эротическом журнале для мужчин «Playboy», но «санкции».

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) устроила жаркую фотосессию в образе пожарного. Артистка поделилась фотографиями в своих соцсетях. «Алло, 911! На моем большом сольном шоу будет настоящий пожар!», — подписала подборку фото Кока. На бушлате, который на певице, с левой стороны есть шеврон с псевдонимом артистки. Сами фотографии сделаны на фоне пожарной машины. Ранее певица уже делилась с поклонниками фотографиями с фотоссесии в похожем стиле. Тогда Клава Кока шутила, что фото могли опубликоваться в эротическом журнале для мужчин «Playboy», но «санкции».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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