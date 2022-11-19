Клава Кока устроила жаркую фотосессию в образе пожарного

Клава Кока поделилась новыми фотографиями с поклонниками Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) устроила жаркую фотосессию в образе пожарного. Артистка поделилась фотографиями в своих соцсетях.

«Алло, 911! На моем большом сольном шоу будет настоящий пожар!», — подписала подборку фото Кока.

На бушлате, который на певице, с левой стороны есть шеврон с псевдонимом артистки. Сами фотографии сделаны на фоне пожарной машины.

Ранее певица уже делилась с поклонниками фотографиями с фотоссесии в похожем стиле. Тогда Клава Кока шутила, что фото могли опубликоваться в эротическом журнале для мужчин «Playboy», но «санкции».

Фото: соцсети Клавы Коки

Фото: соцсети Клавы Коки

Фото: соцсети Клавы Коки

Фото: соцсети Клавы Коки