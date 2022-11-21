Митрополиту Кульбергу показали проект росписи древнего храма на Урале

Митрополит Евгений Кульберг проверил проект росписи храма Архангела Михаила Фото: фонд Святой Екатерины

Екатеринбургскому и Верхотурскому митрополиту Евгению Кульбергу представили проект росписи древнего храма Архангела Михаила. В регионе есть несколько храмов, построенных в честь Архангела Михаила, один из них в январе этого года после реставрации был открыт в селе Новоипатово. Об этом URA.RU рассказали в фонде Святой Екатерины.

«Сегодня презентовали проект росписи внутренних стен храма. Идея росписи и иконописи очень тесно связана со Священным Писанием. Ожидается, что работы будут выполнены за десять месяцев», — сказано в сообщении.

Возрождение храма в наше время — явление не самое обычное. «Это не очень обычный для нашего времени пример, когда в такой красоте возрождается храм в селе на самом краю Свердловской области. Это говорит о том, что если есть желание человека и содействие Божие, то совершается невозможное. Такое возрождение здесь и произошло», — передает слова Владыки Евгения пресс-служба фонда Святой Екатрины.

Ранее URA.RU писало, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил храм Архангела Михаила, который находится в селе Новоипатово (Свердловская область). Тогда литургию посетил глава РМК и председатель совета фонда Святой Екатерины Игорь Алтушкин.

Фото: фонд Святой Екатерины

Фото: фонд Святой Екатерины

Фото: фонд Святой Екатерины