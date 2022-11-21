Минцифры формирует новый список IT-специалистов, которым положена отсрочка от призыва 21 ноября 2022 в 23:27 Размер текста - 17 + Расширенный список позволит получить отсрочку IT-специалистам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Минцифры РФ разъяснило, как получить отсрочку IT-специалистам во время осеннего призыва. Об этом ведомство рассказало в своем официальном telegram-канале. «Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Было принято решение сформировать дополнительный список для Минобороны», — сообщили в Минцифры. Для получения отсрочки организациям необходимо предоставить списки сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать документ электронной подписью и направить в Минцифры. В случае, если список подан, сотрудник соответствует критериям, но отсрочка не получена, то сотрудник самостоятельно обращается в министерство при помощи портала Госуслуг. Окончательное решение по отсрочке принимает Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о списках от Минцифры, которые позволят получить отсрочку от частичной мобилизации и армейского призыва. Ведомство заявило, что не подлежат призыву IT-специалисты и сотрудники телеком-компаний. Минцифры РФ разъяснило, как получить отсрочку IT-специалистам во время осеннего призыва. Об этом ведомство рассказало в своем официальном telegram-канале. «Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от IT-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Было принято решение сформировать дополнительный список для Минобороны», — сообщили в Минцифры. Для получения отсрочки организациям необходимо предоставить списки сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать документ электронной подписью и направить в Минцифры. В случае, если список подан, сотрудник соответствует критериям, но отсрочка не получена, то сотрудник самостоятельно обращается в министерство при помощи портала Госуслуг. Окончательное решение по отсрочке принимает Минобороны РФ. Ранее URA.RU сообщало о списках от Минцифры, которые позволят получить отсрочку от частичной мобилизации и армейского призыва. Ведомство заявило, что не подлежат призыву IT-специалисты и сотрудники телеком-компаний. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям