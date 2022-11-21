21 ноября 2022

Екатеринбуржец, выбросивший девушку с балкона, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности Фото:

В Екатеринбурге начнут судить мужчину, который, помогал девушке забираться на балкон и случайно перекинул ее через ограждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 20 августа на улице Академика Семихатова. Пара была пьяной, забираясь на балкон. Мужчина не рассчитал силу, приподнял девушку на балконе 25 этажа и перекинул ее через ограждение. Пострадавшая умерла на месте.

В прокуратуре подчеркнули, что мужчина понимал, что пьян и может совершить ошибку. При этом он верил в свои силы, убежденный, что координация его не подведет.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что мужчина отрицал свою вину, но после предъявления доказательств признался во всем. По данным УМВД по Екатеринбургу, в расследовании инцидента помогли записи с камер видеонаблюдения.

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В Екатеринбурге начнут судить мужчину, который, помогал девушке забираться на балкон и случайно перекинул ее через ограждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 20 августа на улице Академика Семихатова. Пара была пьяной, забираясь на балкон. Мужчина не рассчитал силу, приподнял девушку на балконе 25 этажа и перекинул ее через ограждение. Пострадавшая умерла на месте. В прокуратуре подчеркнули, что мужчина понимал, что пьян и может совершить ошибку. При этом он верил в свои силы, убежденный, что координация его не подведет. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что мужчина отрицал свою вину, но после предъявления доказательств признался во всем. По данным УМВД по Екатеринбургу, в расследовании инцидента помогли записи с камер видеонаблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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