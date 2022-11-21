Екатеринбуржец, выбросивший девушку с балкона, предстанет перед судом

Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге начнут судить мужчину, который, помогал девушке забираться на балкон и случайно перекинул ее через ограждение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел 20 августа на улице Академика Семихатова. Пара была пьяной, забираясь на балкон. Мужчина не рассчитал силу, приподнял девушку на балконе 25 этажа и перекинул ее через ограждение. Пострадавшая умерла на месте.

В прокуратуре подчеркнули, что мужчина понимал, что пьян и может совершить ошибку. При этом он верил в свои силы, убежденный, что координация его не подведет.

В пресс-службе СУ СК по Свердловской области URA.RU сообщили, что мужчина отрицал свою вину, но после предъявления доказательств признался во всем. По данным УМВД по Екатеринбургу, в расследовании инцидента помогли записи с камер видеонаблюдения.