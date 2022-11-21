Пермские приставы нашли должника в противотуберкулезном диспансере в Сибири

Приставы разыскали жителя Пермского края, имеющего задолженность по уголовному штрафу, в красноярском диспансере, где он проходил лечение от туберкулеза. Ранее неоднократно судимый 58-летний мужчина в настоящее время отбывал срок в колонии за незаконное приобретение наркотиков, поэтому по месту проживания его застать не удалось.
«Было установлено, что годы, проведенные в исправительных учреждениях, серьезно сказались на здоровье должника. Мужчина имел хроническую форму туберкулеза. За эту информацию „зацепился“ сотрудник службы. В соответствующие медицинские учреждения были сделаны запросы. Положительный ответ пришел из красноярского противотуберкулезного диспансера. Именно там в настоящее время осужденный проходит лечение», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю.
Должник был уведомлен об исполнительном производстве и предупрежден об обязательно погашении уголовного штрафа в семь тысяч рублей после выписки из медучреждения. В противном случае, приставами будет направлено в суд представление о замене наказания.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермские приставы нашли должника за границей. Речь об уроженце Грузии, сбежавшем на свою родину от обязательств по долгам.
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