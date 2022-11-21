Пермские приставы нашли должника в противотуберкулезном диспансере в Сибири

22 ноября 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Должник по исполнительному производству находился на лечение в красноярском противотуберкулезном диспансере Фото: Денис Моргунов © URA.RU Приставы разыскали жителя Пермского края, имеющего задолженность по уголовному штрафу, в красноярском диспансере, где он проходил лечение от туберкулеза. Ранее неоднократно судимый 58-летний мужчина в настоящее время отбывал срок в колонии за незаконное приобретение наркотиков, поэтому по месту проживания его застать не удалось. «Было установлено, что годы, проведенные в исправительных учреждениях, серьезно сказались на здоровье должника. Мужчина имел хроническую форму туберкулеза. За эту информацию „зацепился“ сотрудник службы. В соответствующие медицинские учреждения были сделаны запросы. Положительный ответ пришел из красноярского противотуберкулезного диспансера. Именно там в настоящее время осужденный проходит лечение», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю. Должник был уведомлен об исполнительном производстве и предупрежден об обязательно погашении уголовного штрафа в семь тысяч рублей после выписки из медучреждения. В противном случае, приставами будет направлено в суд представление о замене наказания. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские приставы нашли должника за границей. Речь об уроженце Грузии, сбежавшем на свою родину от обязательств по долгам.

Приставы разыскали жителя Пермского края, имеющего задолженность по уголовному штрафу, в красноярском диспансере, где он проходил лечение от туберкулеза. Ранее неоднократно судимый 58-летний мужчина в настоящее время отбывал срок в колонии за незаконное приобретение наркотиков, поэтому по месту проживания его застать не удалось. «Было установлено, что годы, проведенные в исправительных учреждениях, серьезно сказались на здоровье должника. Мужчина имел хроническую форму туберкулеза. За эту информацию „зацепился“ сотрудник службы. В соответствующие медицинские учреждения были сделаны запросы. Положительный ответ пришел из красноярского противотуберкулезного диспансера. Именно там в настоящее время осужденный проходит лечение», — сообщается на сайте УФССП РФ по Пермскому краю. Должник был уведомлен об исполнительном производстве и предупрежден об обязательно погашении уголовного штрафа в семь тысяч рублей после выписки из медучреждения. В противном случае, приставами будет направлено в суд представление о замене наказания. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские приставы нашли должника за границей. Речь об уроженце Грузии, сбежавшем на свою родину от обязательств по долгам.