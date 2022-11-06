Путин поздравил Пермскую галерею со 100-летием

07 ноября 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил вклад Пермской галереи в развития культуры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Пермской государственной художественной галереи со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города», — говорится в поздравлении президента. Путин отмечает, что традиции беззаветного служения делу заложены еще отцами-основателями галереи, а теперь передаются из поколения в поколение Ранее URA.RU рассказывало, что галерея объявила благотворительный сбор — музею необходимо более 10 млн рублей на производство и реставрацию рам для картин. Дело в том, что со строительством нового здания ПХГ планирует извлечь из запасников множество экспонатов.

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Пермской государственной художественной галереи со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города», — говорится в поздравлении президента. Путин отмечает, что традиции беззаветного служения делу заложены еще отцами-основателями галереи, а теперь передаются из поколения в поколение Ранее URA.RU рассказывало, что галерея объявила благотворительный сбор — музею необходимо более 10 млн рублей на производство и реставрацию рам для картин. Дело в том, что со строительством нового здания ПХГ планирует извлечь из запасников множество экспонатов.