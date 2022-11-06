06 ноября 2022
05 ноября 2022

Путин поздравил Пермскую галерею со 100-летием

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин отметил вклад Пермской галереи в развития культуры Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Пермской государственной художественной галереи со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города», — говорится в поздравлении президента. Путин отмечает, что традиции беззаветного служения делу заложены еще отцами-основателями галереи, а теперь передаются из поколения в поколение

Ранее URA.RU рассказывало, что галерея объявила благотворительный сбор — музею необходимо более 10 млн рублей на производство и реставрацию рам для картин. Дело в том, что со строительством нового здания ПХГ планирует извлечь из запасников множество экспонатов.

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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Пермской государственной художественной галереи со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. «Сменялись времена и эпохи, но ваш музей всегда оставался яркой культурной достопримечательностью Перми, настоящим центром притяжения для жителей и гостей города», — говорится в поздравлении президента. Путин отмечает, что традиции беззаветного служения делу заложены еще отцами-основателями галереи, а теперь передаются из поколения в поколение Ранее URA.RU рассказывало, что галерея объявила благотворительный сбор — музею необходимо более 10 млн рублей на производство и реставрацию рам для картин. Дело в том, что со строительством нового здания ПХГ планирует извлечь из запасников множество экспонатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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