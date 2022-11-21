Появилось видео смертельного ДТП автобуса и «жигулей» в Челябинске

По предварительным данным, водитель автобуса пытался проехать на запрещающий сигнал светофора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Источник URA.RU в силовых структурах выдал в распоряжение редакции видео смертельной аварии, произошедшей 21 ноября, с участием автобуса «ПАЗ» и «жигулей». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, по факту нарушения ПДД возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Сотрудники полиции Челябинска выясняют обстоятельства, приведшие к смерти одного из участников аварии», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного главка.

По данным URA.RU, по факту ДТП назначено автотехническое исследование. По его результатам эксперт сделает вывод, кто виноват в аварии. При разборе видео можно понять, что автобус пытался завернуть налево. Однако, скорость кадров камеры видеонаблюдения не дает объективной картины. По предварительным данным, водитель автобуса решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там ответили, что проконтролируют ход расследования.

Авария произошла вечером 21 ноября. В ней погиб водитель отечественной легковушки. Пассажиры «жигулей» попали в больницу с травмами разной степени тяжести.