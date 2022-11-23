23 ноября 2022

Челябинские газовики подняли давление в сетях Карабаша до предела. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Газораспределение. Карабаш
Новый проект позволит подключить к газу порядка 1200 домов Фото:

В Карабаше (Челябинская область) давление на газораспределительных сетях (ГРС) подняли с 6 до 12 атмосфер. Это стало возможно благодаря модернизации сетей и строительству перемычки между двумя ГРС, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы присутствуем при окончании работ по строительству перемычки между двумя ГРС Карабаша. В 2019 году ГРС № 1 исчерпали свою проектную производительность. Чтобы город развивался с точки зрения газификации, необходимо было принять меры. Проект позволил поднять давление на двух ГСР с 6 до 12 атмосфер», — заявил URA.RU генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский.

Длина соединяющей газораспределительные станции перемычки составила 22 метра. Также газовики заменили 142 метра старого газопровода.

После модернизации сети в Карабаше впервые с 2019 года появится возможность подключения к газу новых абонентов. Новый проект позволит подключить к газу порядка 1200 частных домов в 2023 году.

В настоящее время рабочие выполняют пуско-наладочные работы на газорегуляторном пункте. Проект будет завершен до конца 2022 года.

Газораспределение. Карабаш
Гендиректор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский обещает завершить проект до конца 2022 года
Фото:
Газораспределение. Карабаш
Рабочие выполняют пуско-наладочные работы на газорегуляторном пункте
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В Карабаше (Челябинская область) давление на газораспределительных сетях (ГРС) подняли с 6 до 12 атмосфер. Это стало возможно благодаря модернизации сетей и строительству перемычки между двумя ГРС, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы присутствуем при окончании работ по строительству перемычки между двумя ГРС Карабаша. В 2019 году ГРС № 1 исчерпали свою проектную производительность. Чтобы город развивался с точки зрения газификации, необходимо было принять меры. Проект позволил поднять давление на двух ГСР с 6 до 12 атмосфер», — заявил URA.RU генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский. Длина соединяющей газораспределительные станции перемычки составила 22 метра. Также газовики заменили 142 метра старого газопровода. После модернизации сети в Карабаше впервые с 2019 года появится возможность подключения к газу новых абонентов. Новый проект позволит подключить к газу порядка 1200 частных домов в 2023 году. В настоящее время рабочие выполняют пуско-наладочные работы на газорегуляторном пункте. Проект будет завершен до конца 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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