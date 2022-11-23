Пермякам откроют тайные фонды краеведческого музея

24 ноября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

В пермском музее хранится более 628 тысяч экспонатов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Пермском краеведческом музее в декабре пройдут экскурсии в самое недоступное место учреждения — его фонды. Хранители покажут самые интересные и старинные предметы из коллекций и расскажут их истории. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе музея. «Обычно доступ в фондохранение имеют только хранители коллекций, сотрудники Пермского краеведческого музея и исследователи. В преддверии 300-летия Перми музей приоткрывает свои фонды для посетителей», — рассказали в пресс-службе. В фондах хранятся более 60 коллекций регионального, российского и мирового значения — это 628 тысяч предметов. На экскурсиях гости узнают все об истории звукозаписи, столовой посуды, старинных украшений, косметических средствах, различных нарядах и об изразцовом производстве в Прикамье в разные годы. Для участия в экскурсиях необходимо заранее приобрести билеты в краеведческий музей, количество мест ограничено. Ранее URA.RU показывало кадры реставрации главных сокровищ Пермской галереи. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря работают над скульптурой благословляющего Саваофа, которая была создана в XVIII веке.

В Пермском краеведческом музее в декабре пройдут экскурсии в самое недоступное место учреждения — его фонды. Хранители покажут самые интересные и старинные предметы из коллекций и расскажут их истории. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе музея. «Обычно доступ в фондохранение имеют только хранители коллекций, сотрудники Пермского краеведческого музея и исследователи. В преддверии 300-летия Перми музей приоткрывает свои фонды для посетителей», — рассказали в пресс-службе. В фондах хранятся более 60 коллекций регионального, российского и мирового значения — это 628 тысяч предметов. На экскурсиях гости узнают все об истории звукозаписи, столовой посуды, старинных украшений, косметических средствах, различных нарядах и об изразцовом производстве в Прикамье в разные годы. Для участия в экскурсиях необходимо заранее приобрести билеты в краеведческий музей, количество мест ограничено. Ранее URA.RU показывало кадры реставрации главных сокровищ Пермской галереи. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря работают над скульптурой благословляющего Саваофа, которая была создана в XVIII веке.