23 ноября 2022

Пермякам откроют тайные фонды краеведческого музея

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города Пермь, город пермь, пермский краевой музей
В пермском музее хранится более 628 тысяч экспонатов Фото:

В Пермском краеведческом музее в декабре пройдут экскурсии в самое недоступное место учреждения — его фонды. Хранители покажут самые интересные и старинные предметы из коллекций и расскажут их истории. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе музея.

«Обычно доступ в фондохранение имеют только хранители коллекций, сотрудники Пермского краеведческого музея и исследователи. В преддверии 300-летия Перми музей приоткрывает свои фонды для посетителей», — рассказали в пресс-службе. В фондах хранятся более 60 коллекций регионального, российского и мирового значения — это 628 тысяч предметов.

На экскурсиях гости узнают все об истории звукозаписи, столовой посуды, старинных украшений, косметических средствах, различных нарядах и об изразцовом производстве в Прикамье в разные годы. Для участия в экскурсиях необходимо заранее приобрести билеты в краеведческий музей, количество мест ограничено.

Ранее URA.RU показывало кадры реставрации главных сокровищ Пермской галереи. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря работают над скульптурой благословляющего Саваофа, которая была создана в XVIII веке.

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В Пермском краеведческом музее в декабре пройдут экскурсии в самое недоступное место учреждения — его фонды. Хранители покажут самые интересные и старинные предметы из коллекций и расскажут их истории. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе музея. «Обычно доступ в фондохранение имеют только хранители коллекций, сотрудники Пермского краеведческого музея и исследователи. В преддверии 300-летия Перми музей приоткрывает свои фонды для посетителей», — рассказали в пресс-службе. В фондах хранятся более 60 коллекций регионального, российского и мирового значения — это 628 тысяч предметов. На экскурсиях гости узнают все об истории звукозаписи, столовой посуды, старинных украшений, косметических средствах, различных нарядах и об изразцовом производстве в Прикамье в разные годы. Для участия в экскурсиях необходимо заранее приобрести билеты в краеведческий музей, количество мест ограничено. Ранее URA.RU показывало кадры реставрации главных сокровищ Пермской галереи. Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря работают над скульптурой благословляющего Саваофа, которая была создана в XVIII веке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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