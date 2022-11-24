Губернатор Подмосковья рассказал, как искусственный интеллект упростил жизнь в регионе

Губернатор Воробьев: искусственный интеллект изменил жизнь жителей Подмосковья

24 ноября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Внедрение ИИ позволило значительно упростить ситуацию в медицине Подмосковья, заявил Воробьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 7-й ежегодной конференции по искусственному интеллекту — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» участие принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона рассказал о введении технологии искусственного интеллекта (ИИ) во многие сферы жизни Подмосковья, в следствие чего удалось добиться значительного упрощения жизни. «Робот Светлана, который работает в медицине, помогает существенно упростить запись на прием к врачу», — цитирует Воробьева « Радио 1 ». Глава региона добавил, что робот отвечает на 35 тысяч звонков ежедневно. Это позволило сократить количество операторов для обработки обращений с 700 до 300 человек. В следующем году штат сотрудников должен составить 50 человек. Помимо этого, искусственный интеллект привлекают к чтению снимков наравне с людьми, а также используют в обеспечении безопасности на железной дороге. Среди прочего технология задействована в электронной инспекции в сфере контрольно-надзорной деятельности. Также ИИ фиксирует нарушения при перевозке строительных отходов. Это происходит с помощью камер видеофиксации, по изображениям которых нейросеть затем проверяет документы перевозчика. Ранее выписывание штрафов возлагалось на инспекторов. «В следующем году искусственный интеллект будет заниматься этой функцией, практически полностью заменив инспектора», — отметил Воробьев. Использование технологии ИИ в таких проектах, как распределение обращений жителей в системе «Добродел», контроль за работой такси и «Безопасный регион» позволило освободить людей от рутинной работы и значительно увеличило экономию времени. Искусственный интеллект будет привлечен к составлению «умного расписания» в сфере транспорта и оптимизации работы мусоровозов. Фото: пресс-службы Сбера Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 7-й ежегодной конференции по искусственному интеллекту — «Путешествие в мир искусственного интеллекта» участие принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона рассказал о введении технологии искусственного интеллекта (ИИ) во многие сферы жизни Подмосковья, в следствие чего удалось добиться значительного упрощения жизни. «Робот Светлана, который работает в медицине, помогает существенно упростить запись на прием к врачу», — цитирует Воробьева «Радио 1». Глава региона добавил, что робот отвечает на 35 тысяч звонков ежедневно. Это позволило сократить количество операторов для обработки обращений с 700 до 300 человек. В следующем году штат сотрудников должен составить 50 человек. Помимо этого, искусственный интеллект привлекают к чтению снимков наравне с людьми, а также используют в обеспечении безопасности на железной дороге. Среди прочего технология задействована в электронной инспекции в сфере контрольно-надзорной деятельности. Также ИИ фиксирует нарушения при перевозке строительных отходов. Это происходит с помощью камер видеофиксации, по изображениям которых нейросеть затем проверяет документы перевозчика. Ранее выписывание штрафов возлагалось на инспекторов. «В следующем году искусственный интеллект будет заниматься этой функцией, практически полностью заменив инспектора», — отметил Воробьев. Использование технологии ИИ в таких проектах, как распределение обращений жителей в системе «Добродел», контроль за работой такси и «Безопасный регион» позволило освободить людей от рутинной работы и значительно увеличило экономию времени. Искусственный интеллект будет привлечен к составлению «умного расписания» в сфере транспорта и оптимизации работы мусоровозов.