Сербы заступились за Россию перед поляками

Читатели «Политики»: у поляков нет права обвинять Россию

27 ноября 2022 в 07:54 Размер текста - 17 +

Негатив Польши к России обусловен историческими причинами, сообщает сербская газета Фото: Василий Заболотных © URA.RU Сербская газета «Политика» опубликовала материал, в котором объясняет негативное отношение Польши к России в 20 веке. Читатели газеты выразились против этого. «Я не знаю, насколько осведомлен автор, но если подсчитать, то больше поляков убили украинцы, а не русские. Я говорю о галичских украинцах во главе со Степаном Бандерой. Ту территорию, которая сейчас принадлежит Украине, они буквально этнически зачистили», — считает первый пользователь. Другой комментатор отмечает, что при разговоре про историю следует учитывать весь временной отрезок. Не стоит брать только один момент, удобный одной из сторон. «Поляки причинили много зла русским», — заключил он. Третий пользователь заявил, что те территории, в которые армия СССР вошла после 17 сентября 1939 года, ранее находились в составе Российской империи. Польша их присвоила в результате октябрьской революции, воспользовавшись слабостью и хаосом, отмечает он. Таким образом, русские просто отплатили за то, что поляки отняли у них 20 лет назад, заключил пользователь. Ранее «Политика» уже публиковала материал, в котором рассказывалось о том, что Польша считает Россию своим врагом. «Всем известно, что поляки, мягко говоря, недолюбливают русских», — говорится в статье. Издание «Ридус» опубликовало материал, в котором указывает на желание современной Польши стать второй Речью Посполитой.

Сербская газета «Политика» опубликовала материал, в котором объясняет негативное отношение Польши к России в 20 веке. Читатели газеты выразились против этого. «Я не знаю, насколько осведомлен автор, но если подсчитать, то больше поляков убили украинцы, а не русские. Я говорю о галичских украинцах во главе со Степаном Бандерой. Ту территорию, которая сейчас принадлежит Украине, они буквально этнически зачистили», — считает первый пользователь. Другой комментатор отмечает, что при разговоре про историю следует учитывать весь временной отрезок. Не стоит брать только один момент, удобный одной из сторон. «Поляки причинили много зла русским», — заключил он. Третий пользователь заявил, что те территории, в которые армия СССР вошла после 17 сентября 1939 года, ранее находились в составе Российской империи. Польша их присвоила в результате октябрьской революции, воспользовавшись слабостью и хаосом, отмечает он. Таким образом, русские просто отплатили за то, что поляки отняли у них 20 лет назад, заключил пользователь. Ранее «Политика» уже публиковала материал, в котором рассказывалось о том, что Польша считает Россию своим врагом. «Всем известно, что поляки, мягко говоря, недолюбливают русских», — говорится в статье. Издание «Ридус» опубликовало материал, в котором указывает на желание современной Польши стать второй Речью Посполитой.