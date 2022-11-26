Алексей Текслер поздравил женщин с Днем матери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне Дня матери посетил женщин, которые участвуют в благотворительном сообществе «Шьем нашим» и обеспечивают военнослужащих необходимыми вещами. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Узнал о сообществе случайно. Проект трогательный и очень нужный. Вокруг жительниц Челябинска Алены Коробинцевой и Галины Ермолаевой объединились больше 150 женщин, которые шьют для фронта теплые вещи, тактические носилки, маскировочные сети и другие нужные позиции», — рассказал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона уточнил, что женщины работают в помещении, которое им бесплатно предоставил челябинский бизнесмен. За два месяца работы они отправили на передовую свыше пяти тонн груза. Ткань и расходные материалы приобретаются на пожертвования.

«За два месяца работы отправили уже 5 тонн груза для передовой. Могут и хотят делать больше. И мы сообщество в этом важном начинании поддержим, обеспечим всем, что нужно», — добавил Текслер.

Губернатор поздравил женщин с Днем матери. Он отметил, что их искренний душевный порыв отдать лучшее и сделать это с любовью и душевным теплом может быть только у мамы.

В Челябинской области множество волонтеров собирают посылки на передовую. Военнослужащим чаще всего нужны теплые вещи, нижнее белье и спальники.

Текслер поздравил женщин с Днем матери telegram-канал Алексея Текслера