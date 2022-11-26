26 ноября 2022
25 ноября 2022

В Кургане у пригородного вокзала произошло массовое ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
При ДТП пострадали несколько машин (архивное фото) Фото:

Автоавария с участием нескольких транспортных средств произошла в Кургане 26 ноября примерно в девять вечера. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев произошедшего.

«При столкновении пострадали пять автомобилей. За рулем Toyota находилась девушка. Автомобиль двигался по направлению к вокзалу со стороны улицы К. Мякотина. С парковки в это время выезжала „пятнадцатая“. Toyota въехала в „пятнашку“, которая после удара отлетела на рядом стоящие „десятку“, Hyundai и Jeep Cherokee», — пояснил собеседник агентства.

В Курганском отделе ГИБДД пояснили, что, у девушки, находящейся за рулем Toyota, обнаружили признаки опьянения. На портале 45.RU со ссылкой на данные полиции указано, что о пострадавших и травмированных пока никто не заявлял.

URA.RU раннее писало, что на трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Инцидент произошел в конце октября.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Автоавария с участием нескольких транспортных средств произошла в Кургане 26 ноября примерно в девять вечера. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев произошедшего. «При столкновении пострадали пять автомобилей. За рулем Toyota находилась девушка. Автомобиль двигался по направлению к вокзалу со стороны улицы К. Мякотина. С парковки в это время выезжала „пятнадцатая“. Toyota въехала в „пятнашку“, которая после удара отлетела на рядом стоящие „десятку“, Hyundai и Jeep Cherokee», — пояснил собеседник агентства. В Курганском отделе ГИБДД пояснили, что, у девушки, находящейся за рулем Toyota, обнаружили признаки опьянения. На портале 45.RU со ссылкой на данные полиции указано, что о пострадавших и травмированных пока никто не заявлял. URA.RU раннее писало, что на трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Инцидент произошел в конце октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...