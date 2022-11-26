В Кургане у пригородного вокзала произошло массовое ДТП

27 ноября 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

При ДТП пострадали несколько машин (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Автоавария с участием нескольких транспортных средств произошла в Кургане 26 ноября примерно в девять вечера. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев произошедшего. «При столкновении пострадали пять автомобилей. За рулем Toyota находилась девушка. Автомобиль двигался по направлению к вокзалу со стороны улицы К. Мякотина. С парковки в это время выезжала „пятнадцатая“. Toyota въехала в „пятнашку“, которая после удара отлетела на рядом стоящие „десятку“, Hyundai и Jeep Cherokee», — пояснил собеседник агентства. В Курганском отделе ГИБДД пояснили, что, у девушки, находящейся за рулем Toyota, обнаружили признаки опьянения. На портале 45.RU со ссылкой на данные полиции указано, что о пострадавших и травмированных пока никто не заявлял. URA.RU раннее писало, что на трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Инцидент произошел в конце октября.

Автоавария с участием нескольких транспортных средств произошла в Кургане 26 ноября примерно в девять вечера. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев произошедшего. «При столкновении пострадали пять автомобилей. За рулем Toyota находилась девушка. Автомобиль двигался по направлению к вокзалу со стороны улицы К. Мякотина. С парковки в это время выезжала „пятнадцатая“. Toyota въехала в „пятнашку“, которая после удара отлетела на рядом стоящие „десятку“, Hyundai и Jeep Cherokee», — пояснил собеседник агентства. В Курганском отделе ГИБДД пояснили, что, у девушки, находящейся за рулем Toyota, обнаружили признаки опьянения. На портале 45.RU со ссылкой на данные полиции указано, что о пострадавших и травмированных пока никто не заявлял. URA.RU раннее писало, что на трассе Тюмень-Курган образовалась пробка из-за массового ДТП. Инцидент произошел в конце октября.