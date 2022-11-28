Курганцев просят помочь с ремонтом в сгоревшем общежитии

На пожаре у семьи сгорели все вещи, нет окна и дверей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Кургана просят помочь семье, у которой сгорела комната в общежитии по адресу ул. Автозаводская, 3а. По словам знакомой погорельцев Елены Елениной, сохранить технику и вещи, где проживали мать и дочь, не удалось.

«Сгорело все! Просим помощи у неравнодушных к чужой беде людей. Спасти ничего не удалось. Нина и ее дочь чудом остались живы, в комнате, в которой они проживали, все выгорело, требуется непосильный ремонт. В первую очередь нужны окно и двери», — разместила пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте» женщина, знакомая с пострадавшей семьей.

Пожар в многоэтажном общежитии по Автозаводской произошел утром 25 ноября. Сотрудники МЧС спасли, в том числе с помощью автолестницы, 20 человек, из них семь детей. Площадь пожара, по данным ведомства, составила 30 квадратных метров.

Жителей общежития спасали в том числе с помощью автолестницы ГУ МЧС России по Курганской области