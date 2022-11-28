28 ноября 2022

Курганцев просят помочь с ремонтом в сгоревшем общежитии

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, пожарные
На пожаре у семьи сгорели все вещи, нет окна и дверей Фото:

Жителей Кургана просят помочь семье, у которой сгорела комната в общежитии по адресу ул. Автозаводская, 3а. По словам знакомой погорельцев Елены Елениной, сохранить технику и вещи, где проживали мать и дочь, не удалось.

«Сгорело все! Просим помощи у неравнодушных к чужой беде людей. Спасти ничего не удалось. Нина и ее дочь чудом остались живы, в комнате, в которой они проживали, все выгорело, требуется непосильный ремонт. В первую очередь нужны окно и двери», — разместила пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте» женщина, знакомая с пострадавшей семьей.

Пожар в многоэтажном общежитии по Автозаводской произошел утром 25 ноября. Сотрудники МЧС спасли, в том числе с помощью автолестницы, 20 человек, из них семь детей. Площадь пожара, по данным ведомства, составила 30 квадратных метров.

Жителей общежития спасали в том числе с помощью автолестницы
В комнате нужно провести ремонт, вставить окно и поменять двери

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Жителей Кургана просят помочь семье, у которой сгорела комната в общежитии по адресу ул. Автозаводская, 3а. По словам знакомой погорельцев Елены Елениной, сохранить технику и вещи, где проживали мать и дочь, не удалось. «Сгорело все! Просим помощи у неравнодушных к чужой беде людей. Спасти ничего не удалось. Нина и ее дочь чудом остались живы, в комнате, в которой они проживали, все выгорело, требуется непосильный ремонт. В первую очередь нужны окно и двери», — разместила пост на своей странице в соцсети «ВКонтакте» женщина, знакомая с пострадавшей семьей. Пожар в многоэтажном общежитии по Автозаводской произошел утром 25 ноября. Сотрудники МЧС спасли, в том числе с помощью автолестницы, 20 человек, из них семь детей. Площадь пожара, по данным ведомства, составила 30 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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