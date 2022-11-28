Проценты ввода жилья в эксплуатацию упали в Саткинском, Кизильском и Катав-Ивановском районах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Саткинском, Кизильском и Катав-Ивановском районах Челябинской области резко сократился ввод жилья по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона, процент ввода снизился на половину.

«Сокращение ввода жилья наблюдается в Саткинском (-33,0%), Кизильском (-40,5%), Катав-Ивановском (-50,5%) районах. Также снижение вводы жилья зафиксировано в Брединском (-19,1%) и Чесменском (-9,0%) районах», — сообщили URA.RU в КСП региона.

Там отметили, что в целом по области динамика по вводу положительная. За январь—октябрь текущего года в регионе введено 1731,9 квадратных метров, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Среди лидеров Варненский (+283,3%), Нагайбакский (+278,8%), Еткульский (+157,2%) районы.

В июне полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев попросил губернаторов ускорить ввод жилья. По словам Якушева, это является главной задачей от президента России Владимира Путина. В 2022 году в УрФО необходимо ввести такой же объем жилья, что и в прошлом году, то есть, вновь 7,6 млн квадратных метров.