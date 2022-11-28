28 ноября 2022

В трех челябинских районах резко упал ввод жилья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проценты ввода жилья в эксплуатацию упали в Саткинском, Кизильском и Катав-Ивановском районах Фото:

В Саткинском, Кизильском и Катав-Ивановском районах Челябинской области резко сократился ввод жилья по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона, процент ввода снизился на половину.

«Сокращение ввода жилья наблюдается в Саткинском (-33,0%), Кизильском (-40,5%), Катав-Ивановском (-50,5%) районах. Также снижение вводы жилья зафиксировано в Брединском (-19,1%) и Чесменском (-9,0%) районах», — сообщили URA.RU в КСП региона.

Там отметили, что в целом по области динамика по вводу положительная. За январь—октябрь текущего года в регионе введено 1731,9 квадратных метров, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Среди лидеров Варненский (+283,3%), Нагайбакский (+278,8%), Еткульский (+157,2%) районы.

В июне полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев попросил губернаторов ускорить ввод жилья. По словам Якушева, это является главной задачей от президента России Владимира Путина. В 2022 году в УрФО необходимо ввести такой же объем жилья, что и в прошлом году, то есть, вновь 7,6 млн квадратных метров.

Фото:

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В Саткинском, Кизильском и Катав-Ивановском районах Челябинской области резко сократился ввод жилья по сравнению с прошлым годом. Как сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона, процент ввода снизился на половину. «Сокращение ввода жилья наблюдается в Саткинском (-33,0%), Кизильском (-40,5%), Катав-Ивановском (-50,5%) районах. Также снижение вводы жилья зафиксировано в Брединском (-19,1%) и Чесменском (-9,0%) районах», — сообщили URA.RU в КСП региона. Там отметили, что в целом по области динамика по вводу положительная. За январь—октябрь текущего года в регионе введено 1731,9 квадратных метров, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Среди лидеров Варненский (+283,3%), Нагайбакский (+278,8%), Еткульский (+157,2%) районы. В июне полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев попросил губернаторов ускорить ввод жилья. По словам Якушева, это является главной задачей от президента России Владимира Путина. В 2022 году в УрФО необходимо ввести такой же объем жилья, что и в прошлом году, то есть, вновь 7,6 млн квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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