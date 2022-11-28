28 ноября 2022

Губернатор Махонин выполняет обещание, данное детскому омбудсмену

В Пермском крае появятся центры для трудных подростков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, ребенок, снег, зима, подросток, дети, возрастное ограничение, возраст
Для подростков в Пермском крае создадут сеть центров Фото:

В Пермском крае появится сеть подростковых центров. Они будут работать, в том числе, с детьми, которые состоят на учете в органах профилактики. Ранее участие региона в проекте детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой обещал губернатор Дмитрий Махонин. Займется проектом специально созданная межведомственная рабочая группа, следует из постановления правительства Прикамья.

«Межведомственная рабочая группа создается в целях реализации пилотного проекта стратегической программы „Подростки России“. Основной задачей является координация деятельности по вопросам создания на территории Пермского края подростковых центров», — говорится в постановлении правительства региона.

Весной о необходимости создания в Прикамье центра для трудных подростков говорила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая посещала пермскую воспитательную колонию. Губернатор Дмитрий Махонин тогда обещал, что регион вступит в проект.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Пермском крае появится сеть подростковых центров. Они будут работать, в том числе, с детьми, которые состоят на учете в органах профилактики. Ранее участие региона в проекте детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой обещал губернатор Дмитрий Махонин. Займется проектом специально созданная межведомственная рабочая группа, следует из постановления правительства Прикамья. «Межведомственная рабочая группа создается в целях реализации пилотного проекта стратегической программы „Подростки России“. Основной задачей является координация деятельности по вопросам создания на территории Пермского края подростковых центров», — говорится в постановлении правительства региона. Весной о необходимости создания в Прикамье центра для трудных подростков говорила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, которая посещала пермскую воспитательную колонию. Губернатор Дмитрий Махонин тогда обещал, что регион вступит в проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...