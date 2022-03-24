Высокопоставленный федеральный чиновник посетил пермскую колонию

Мария Львова-Белова посетила пермскую воспитательную колонию (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила пермскую воспитательную колонию. После визита и общения с детьми она поделилась своими впечатлениями и предложила губернатору начать в Прикамье новый проект.

«Ты приходишь к ним — они как ежики вначале. Потом начинаешь с ними разговаривать — и они раскрываются, уже совсем по-другому начинают общаться. Эта самая уязвимая категория детей, им необходимо, чтобы рядом были значимые взрослые, которые их поймут и поддержат», — пишет омбудсмен в Telegram.

Львова-Белова предложила губернатору Пермского края Дмитрию Махонину создать низкопороговый центр для трудных подростков. Глава Прикамья сообщил, что регион вступит в проект. «В такой центр ребята могут свободно прийти отдохнуть, пообщаться со сверстниками, получить помощь специалистов», — пояснил он в Telegram.