24 марта 2022
23 марта 2022

Высокопоставленный федеральный чиновник посетил пермскую колонию

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Мария Львова-Белова посетила пермскую воспитательную колонию (архивное фото) Фото:

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила пермскую воспитательную колонию. После визита и общения с детьми она поделилась своими впечатлениями и предложила губернатору начать в Прикамье новый проект.

«Ты приходишь к ним — они как ежики вначале. Потом начинаешь с ними разговаривать — и они раскрываются, уже совсем по-другому начинают общаться. Эта самая уязвимая категория детей, им необходимо, чтобы рядом были значимые взрослые, которые их поймут и поддержат», — пишет омбудсмен в Telegram.

Львова-Белова предложила губернатору Пермского края Дмитрию Махонину создать низкопороговый центр для трудных подростков. Глава Прикамья сообщил, что регион вступит в проект. «В такой центр ребята могут свободно прийти отдохнуть, пообщаться со сверстниками, получить помощь специалистов», — пояснил он в Telegram.

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила пермскую воспитательную колонию. После визита и общения с детьми она поделилась своими впечатлениями и предложила губернатору начать в Прикамье новый проект. «Ты приходишь к ним — они как ежики вначале. Потом начинаешь с ними разговаривать — и они раскрываются, уже совсем по-другому начинают общаться. Эта самая уязвимая категория детей, им необходимо, чтобы рядом были значимые взрослые, которые их поймут и поддержат», — пишет омбудсмен в Telegram. Львова-Белова предложила губернатору Пермского края Дмитрию Махонину создать низкопороговый центр для трудных подростков. Глава Прикамья сообщил, что регион вступит в проект. «В такой центр ребята могут свободно прийти отдохнуть, пообщаться со сверстниками, получить помощь специалистов», — пояснил он в Telegram.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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