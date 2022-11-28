В думе ХМАО отклонили законопроект, который ограничивает карьерный рост не служивших депутатов

29 ноября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

ЛДПР готовит обращение в прокуратуру Фото: Александр Григоренко © URA.RU Дума ХМАО не стала рассматривать законодательную инициативу Михаила Селюкова от партии ЛДПР. Он предложил запретить назначать на руководящие должности в думе депутатов, не служивших в армии. Об отказе рассматривать законопроект спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил во время 14 заседания окружного парламента. «Этот вопрос не поддержан советом думы. А согласно статье 60 пункта 5.1 проекта закона автономного округа, постановления думы, не поддержанные или не внесенные советом думы, не включаются в повестку дня заседания думы. И этот вопрос рассматриваться не будет», — заявил Хохряков. После ответа спикера Селюков пытался выяснить, когда его инициатива будет рассмотрена, но так и не узнал ответ. При этом сам депутат, в разговоре с журналистом агентства сказал, что инициативу заблокировали незаконно. Поэтому сейчас партия ЛДПР готовит обращение в прокуратуру, чтобы юристы дали оценку действиям думы. Уточнить мнение сотрудников думы ХМАО на этот счет не удалось. На телефонный звонок корреспондента URA.RU в пресс-службе не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО Михаил Селюков внес в окружную думу законопроект, ограничивающий карьерный рост депутатов. Он предложил не назначать на руководящие посты тех, кто не приносил присягу Родине.

Дума ХМАО не стала рассматривать законодательную инициативу Михаила Селюкова от партии ЛДПР. Он предложил запретить назначать на руководящие должности в думе депутатов, не служивших в армии. Об отказе рассматривать законопроект спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил во время 14 заседания окружного парламента. «Этот вопрос не поддержан советом думы. А согласно статье 60 пункта 5.1 проекта закона автономного округа, постановления думы, не поддержанные или не внесенные советом думы, не включаются в повестку дня заседания думы. И этот вопрос рассматриваться не будет», — заявил Хохряков. После ответа спикера Селюков пытался выяснить, когда его инициатива будет рассмотрена, но так и не узнал ответ. При этом сам депутат, в разговоре с журналистом агентства сказал, что инициативу заблокировали незаконно. Поэтому сейчас партия ЛДПР готовит обращение в прокуратуру, чтобы юристы дали оценку действиям думы. Уточнить мнение сотрудников думы ХМАО на этот счет не удалось. На телефонный звонок корреспондента URA.RU в пресс-службе не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО Михаил Селюков внес в окружную думу законопроект, ограничивающий карьерный рост депутатов. Он предложил не назначать на руководящие посты тех, кто не приносил присягу Родине.