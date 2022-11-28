В думе ХМАО отклонили законопроект, который ограничивает карьерный рост не служивших депутатов

Дума ХМАО не стала рассматривать законодательную инициативу Михаила Селюкова от партии ЛДПР. Он предложил запретить назначать на руководящие должности в думе депутатов, не служивших в армии. Об отказе рассматривать законопроект спикер думы ХМАО Борис Хохряков заявил во время 14 заседания окружного парламента.
«Этот вопрос не поддержан советом думы. А согласно статье 60 пункта 5.1 проекта закона автономного округа, постановления думы, не поддержанные или не внесенные советом думы, не включаются в повестку дня заседания думы. И этот вопрос рассматриваться не будет», — заявил Хохряков.
После ответа спикера Селюков пытался выяснить, когда его инициатива будет рассмотрена, но так и не узнал ответ. При этом сам депутат, в разговоре с журналистом агентства сказал, что инициативу заблокировали незаконно. Поэтому сейчас партия ЛДПР готовит обращение в прокуратуру, чтобы юристы дали оценку действиям думы. Уточнить мнение сотрудников думы ХМАО на этот счет не удалось. На телефонный звонок корреспондента URA.RU в пресс-службе не ответили.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО Михаил Селюков внес в окружную думу законопроект, ограничивающий карьерный рост депутатов. Он предложил не назначать на руководящие посты тех, кто не приносил присягу Родине.
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