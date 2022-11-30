В Пермском крае открылся уникальный музей-театр

В пермском поселке Ильинский появился первый в России музей любительского театра
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Фестиваль
На сцене музея будут ставить спектакли (архивное фото) Фото:

В поселке Ильинский Пермского края открылся музей любительского театра. Как утверждают в региональном министерстве культуры, это первый подобный музей в России. Более того, в нем будут ставить спектакли.

«Первый в России Музей любительского театра открылся в Ильинском», — сообщается в telegram-канале минкульта. Музей появился в местном «Доме общественного собрания» — особняке 1824 года постройки, где до 1917 года работал один из первых театров Прикамья.

Первый народный театр в Ильинском появился в начале XIX века, сообщает местный краеведческий музей. На базе театра существовал струнный музыкальный квартет и ставились оперы, актеры выезжали на гастроли в Пермь. Музей любительского театра рассказывает его историю. Здесь есть также сцена, на которой будут проходить театральные постановки.

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В поселке Ильинский Пермского края открылся музей любительского театра. Как утверждают в региональном министерстве культуры, это первый подобный музей в России. Более того, в нем будут ставить спектакли. «Первый в России Музей любительского театра открылся в Ильинском», — сообщается в telegram-канале минкульта. Музей появился в местном «Доме общественного собрания» — особняке 1824 года постройки, где до 1917 года работал один из первых театров Прикамья. Первый народный театр в Ильинском появился в начале XIX века, сообщает местный краеведческий музей. На базе театра существовал струнный музыкальный квартет и ставились оперы, актеры выезжали на гастроли в Пермь. Музей любительского театра рассказывает его историю. Здесь есть также сцена, на которой будут проходить театральные постановки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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