В Пермском крае открылся уникальный музей-театр

В поселке Ильинский Пермского края открылся музей любительского театра. Как утверждают в региональном министерстве культуры, это первый подобный музей в России. Более того, в нем будут ставить спектакли.
«Первый в России Музей любительского театра открылся в Ильинском», — сообщается в telegram-канале минкульта. Музей появился в местном «Доме общественного собрания» — особняке 1824 года постройки, где до 1917 года работал один из первых театров Прикамья.
Первый народный театр в Ильинском появился в начале XIX века, сообщает местный краеведческий музей. На базе театра существовал струнный музыкальный квартет и ставились оперы, актеры выезжали на гастроли в Пермь. Музей любительского театра рассказывает его историю. Здесь есть также сцена, на которой будут проходить театральные постановки.
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