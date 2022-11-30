В Пермском крае открылся уникальный музей-театр

В пермском поселке Ильинский появился первый в России музей любительского театра

30 ноября 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

На сцене музея будут ставить спектакли (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Ильинский Пермского края открылся музей любительского театра. Как утверждают в региональном министерстве культуры, это первый подобный музей в России. Более того, в нем будут ставить спектакли. «Первый в России Музей любительского театра открылся в Ильинском», — сообщается в telegram-канале минкульта. Музей появился в местном «Доме общественного собрания» — особняке 1824 года постройки, где до 1917 года работал один из первых театров Прикамья. Первый народный театр в Ильинском появился в начале XIX века, сообщает местный краеведческий музей. На базе театра существовал струнный музыкальный квартет и ставились оперы, актеры выезжали на гастроли в Пермь. Музей любительского театра рассказывает его историю. Здесь есть также сцена, на которой будут проходить театральные постановки.

В поселке Ильинский Пермского края открылся музей любительского театра. Как утверждают в региональном министерстве культуры, это первый подобный музей в России. Более того, в нем будут ставить спектакли. «Первый в России Музей любительского театра открылся в Ильинском», — сообщается в telegram-канале минкульта. Музей появился в местном «Доме общественного собрания» — особняке 1824 года постройки, где до 1917 года работал один из первых театров Прикамья. Первый народный театр в Ильинском появился в начале XIX века, сообщает местный краеведческий музей. На базе театра существовал струнный музыкальный квартет и ставились оперы, актеры выезжали на гастроли в Пермь. Музей любительского театра рассказывает его историю. Здесь есть также сцена, на которой будут проходить театральные постановки.