Видевших школьницу просят сообщить волонтерам или полицейским Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области волонтеры и полиция разыскивают 15-летнюю школьницу, трое суток назад ушедшую из дома в Магнитогорске. Об этом 30 ноября сообщает поисковое сообщество «Легион Спас».

«Просьба ко всем жителям города посмотреть в парках и местах скопления молодежи. Пропал подросток, Малова Виктория Игоревна 2007 года рождения. Приметы: рост 160 см, глаза голубые, волосы черные, худощавого телосложения. 27 ноября ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Школьница была одета в куртку до бедра с капюшоном, кофейного цвета; брюки широкие бежевые, шарф-палантин молочного цвета в клетку. Сообщить о девочке можно волонтерам по телефону 8-800-300-85-99 либо в любой отдел полиции.