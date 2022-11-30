В Магнитогорске разыскивают пропавшую девочку-подростка. Фото

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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, гибдд, звонок в полицию
Видевших школьницу просят сообщить волонтерам или полицейским Фото:

В Челябинской области волонтеры и полиция разыскивают 15-летнюю школьницу, трое суток назад ушедшую из дома в Магнитогорске. Об этом 30 ноября сообщает поисковое сообщество «Легион Спас».

«Просьба ко всем жителям города посмотреть в парках и местах скопления молодежи. Пропал подросток, Малова Виктория Игоревна 2007 года рождения. Приметы: рост 160 см, глаза голубые, волосы черные, худощавого телосложения. 27 ноября ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Школьница была одета в куртку до бедра с капюшоном, кофейного цвета; брюки широкие бежевые, шарф-палантин молочного цвета в клетку. Сообщить о девочке можно волонтерам по телефону 8-800-300-85-99 либо в любой отдел полиции.

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В Челябинской области волонтеры и полиция разыскивают 15-летнюю школьницу, трое суток назад ушедшую из дома в Магнитогорске. Об этом 30 ноября сообщает поисковое сообщество «Легион Спас». «Просьба ко всем жителям города посмотреть в парках и местах скопления молодежи. Пропал подросток, Малова Виктория Игоревна 2007 года рождения. Приметы: рост 160 см, глаза голубые, волосы черные, худощавого телосложения. 27 ноября ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении. Школьница была одета в куртку до бедра с капюшоном, кофейного цвета; брюки широкие бежевые, шарф-палантин молочного цвета в клетку. Сообщить о девочке можно волонтерам по телефону 8-800-300-85-99 либо в любой отдел полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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