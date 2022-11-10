Администрация Челябинска ищет здание под центр активного долголетия

11 ноября 2022 в 07:17 Размер текста - 17 +

В рамках программы «Активное долголетие» пенсионеры поддерживают свое здоровье, занимаясь спортом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление муниципальных закупок Челябинска объявило тендер на покупку здания под центр активного долголетия. Стоимость лота на сайте госзакупок составляет 21 млн рублей. «Адрес объекта — Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, район Ленинский, микрорайон ограничен улицами Харлова, Гагарина, Дзержинского и автодорогой „Меридиан“ (ул. Игуменка). Требования к зданию — 23 кабинета и 4 санузла», — сказано в заявке горадминистрации. Исходя из технических данных (большое количество кабинетов и малое — санузлов), можно предположить, что речь идет о размещении административной структуры, а не дома престарелых. Сейчас в квадрате, ограниченном этими улицами находится, например, четырехэтажное здание по адресу: ул. Пограничная, 4, в котором размещается один из корпусов образовательного учреждения — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». Здание примерно соответствует требованиям, указанным в лоте. До этого долгое время в здании размещался филиал Челябинского госуниверситета в Ленинском районе, но из-за нехватки студентов он был закрыт в 2010-х годах. Здание хотя и нуждается в ремонте, но аварийным не является. Программа «Активное долголетие» для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями реализуется в Челябинской области рамках нацпроекта «Демография». В отделениях дневного пребывания пенсионерам предлагают оздоровительные мероприятия и всевозможные кружки по интересам.

Управление муниципальных закупок Челябинска объявило тендер на покупку здания под центр активного долголетия. Стоимость лота на сайте госзакупок составляет 21 млн рублей. «Адрес объекта — Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, район Ленинский, микрорайон ограничен улицами Харлова, Гагарина, Дзержинского и автодорогой „Меридиан“ (ул. Игуменка). Требования к зданию — 23 кабинета и 4 санузла», — сказано в заявке горадминистрации. Исходя из технических данных (большое количество кабинетов и малое — санузлов), можно предположить, что речь идет о размещении административной структуры, а не дома престарелых. Сейчас в квадрате, ограниченном этими улицами находится, например, четырехэтажное здание по адресу: ул. Пограничная, 4, в котором размещается один из корпусов образовательного учреждения — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». Здание примерно соответствует требованиям, указанным в лоте. До этого долгое время в здании размещался филиал Челябинского госуниверситета в Ленинском районе, но из-за нехватки студентов он был закрыт в 2010-х годах. Здание хотя и нуждается в ремонте, но аварийным не является. Программа «Активное долголетие» для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями реализуется в Челябинской области рамках нацпроекта «Демография». В отделениях дневного пребывания пенсионерам предлагают оздоровительные мероприятия и всевозможные кружки по интересам.