10 ноября 2022

Администрация Челябинска ищет здание под центр активного долголетия

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства города. Челябинск, пенсионер, борода, спорт, спортивный городок, тренировка, пожилой человек
В рамках программы «Активное долголетие» пенсионеры поддерживают свое здоровье, занимаясь спортом Фото:

Управление муниципальных закупок Челябинска объявило тендер на покупку здания под центр активного долголетия. Стоимость лота на сайте госзакупок составляет 21 млн рублей.

«Адрес объекта — Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, район Ленинский, микрорайон ограничен улицами Харлова, Гагарина, Дзержинского и автодорогой „Меридиан“ (ул. Игуменка). Требования к зданию — 23 кабинета и 4 санузла», — сказано в заявке горадминистрации.

Исходя из технических данных (большое количество кабинетов и малое — санузлов), можно предположить, что речь идет о размещении административной структуры, а не дома престарелых. Сейчас в квадрате, ограниченном этими улицами находится, например, четырехэтажное здание по адресу: ул. Пограничная, 4, в котором размещается один из корпусов образовательного учреждения — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». Здание примерно соответствует требованиям, указанным в лоте. До этого долгое время в здании размещался филиал Челябинского госуниверситета в Ленинском районе, но из-за нехватки студентов он был закрыт в 2010-х годах. Здание хотя и нуждается в ремонте, но аварийным не является.

Программа «Активное долголетие» для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями реализуется в Челябинской области рамках нацпроекта «Демография». В отделениях дневного пребывания пенсионерам предлагают оздоровительные мероприятия и всевозможные кружки по интересам.

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Управление муниципальных закупок Челябинска объявило тендер на покупку здания под центр активного долголетия. Стоимость лота на сайте госзакупок составляет 21 млн рублей. «Адрес объекта — Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, район Ленинский, микрорайон ограничен улицами Харлова, Гагарина, Дзержинского и автодорогой „Меридиан“ (ул. Игуменка). Требования к зданию — 23 кабинета и 4 санузла», — сказано в заявке горадминистрации. Исходя из технических данных (большое количество кабинетов и малое — санузлов), можно предположить, что речь идет о размещении административной структуры, а не дома престарелых. Сейчас в квадрате, ограниченном этими улицами находится, например, четырехэтажное здание по адресу: ул. Пограничная, 4, в котором размещается один из корпусов образовательного учреждения — Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева». Здание примерно соответствует требованиям, указанным в лоте. До этого долгое время в здании размещался филиал Челябинского госуниверситета в Ленинском районе, но из-за нехватки студентов он был закрыт в 2010-х годах. Здание хотя и нуждается в ремонте, но аварийным не является. Программа «Активное долголетие» для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями реализуется в Челябинской области рамках нацпроекта «Демография». В отделениях дневного пребывания пенсионерам предлагают оздоровительные мероприятия и всевозможные кружки по интересам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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