В Сургуте произошла авария на сетях, снабжающих водой два микрорайона

01 декабря 2022 в 21:06 Размер текста - 17 +

В домах 16 и 26 на улице Толстого отключат воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сургутский «Горводоканал» сообщил о повреждении сетей, снабжающих водой два микрорайона города — ПИКС и Железнодорожников. Информация об этом опубликована на странице СГМУП «ГВК» в социальной сети «ВКонтакте». «В ходе проведения подрядных ремонтных работ по улице Толстого был поврежден водовод. Возможно ухудшение качества питьевой воды в микрорайонах Железнодорожников и ПИКС. Просим вас заблаговременно запастись водой. Все управляющие компании уведомлены. Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам управляющих компаний», — говорится в сообщении. Кроме этого, в «Горводоканале» предупредили об отключении от водоснабжения двух домов по улице Толстого. Также коммунальщики сообщили, что жителям произведут перерасчет за некачественно оказанные услуги. «Информация о ходе устранения повреждения будет размещаться на сайте „Горводоканала“, в группах социальных сетей. В случае, если дом находится на прямых договорах со СГМУП „ГВК“, перерасчет будет проведен автоматически. Жителям иных домов за перерасчетом необходимо будет обратиться в свои управляющие компании», — сообщается на странице группы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в дома вернули воду и тепло. Причиной послужила авария на магистральной теплосети.

Сургутский «Горводоканал» сообщил о повреждении сетей, снабжающих водой два микрорайона города — ПИКС и Железнодорожников. Информация об этом опубликована на странице СГМУП «ГВК» в социальной сети «ВКонтакте». «В ходе проведения подрядных ремонтных работ по улице Толстого был поврежден водовод. Возможно ухудшение качества питьевой воды в микрорайонах Железнодорожников и ПИКС. Просим вас заблаговременно запастись водой. Все управляющие компании уведомлены. Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам управляющих компаний», — говорится в сообщении. Кроме этого, в «Горводоканале» предупредили об отключении от водоснабжения двух домов по улице Толстого. Также коммунальщики сообщили, что жителям произведут перерасчет за некачественно оказанные услуги. «Информация о ходе устранения повреждения будет размещаться на сайте „Горводоканала“, в группах социальных сетей. В случае, если дом находится на прямых договорах со СГМУП „ГВК“, перерасчет будет проведен автоматически. Жителям иных домов за перерасчетом необходимо будет обратиться в свои управляющие компании», — сообщается на странице группы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в дома вернули воду и тепло. Причиной послужила авария на магистральной теплосети.