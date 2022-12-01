01 декабря 2022

От отравления метиловым спиртом погибли 44 челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, реанимация, медицина, врачи, скорая помощь, медик
90% случаев употребления метилового спирта заканчивались летальным исходом Фото:

С начала 2022 года от отравления метиловым спиртом в Челябинской области погибло 44 человека. Как сообщили URA.RU в региональном минздраве, с каждым годом эта цифра увеличивается.

«В области с начала этого года метиловый спирт обнаружен в материале 46 человек, из которых от отравления им умерло 44. Метиловый спирт — один из самых опасных по повреждающему влиянию на организм. Смертельная доза этого вещества в чистом виде составляет всего 30 мл, менее одной рюмки», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

Замглавврача врача по экспертным вопросам Челябинской областной клинической наркологической больницы Юрий Валиев пояснил, что в состоянии алкогольной зависимости у человека возникает влечение к опьянению. Будучи уже в нем, он старается его усилить. И, как следствие, становится неразборчив к употребляемому спиртному.

А между тем метиловый спирт способен вызывать у человека острое поражение почек, слепоту, закисление сред организма. Все эти последствия неизлечимы. Процент летальных исходов после отравления метиловым спиртом составляет 90%, а выжившие на всю жизнь становятся инвалидами.

Ранее в Роспотребнадзоре области сообщили, что за 2022 год число смертей от некачественного алкоголя выросло в три раза. Чаще всего от алкоголя страдают мужчины. Более 50% случаев приходится на социальную группу «безработных».

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С начала 2022 года от отравления метиловым спиртом в Челябинской области погибло 44 человека. Как сообщили URA.RU в региональном минздраве, с каждым годом эта цифра увеличивается. «В области с начала этого года метиловый спирт обнаружен в материале 46 человек, из которых от отравления им умерло 44. Метиловый спирт — один из самых опасных по повреждающему влиянию на организм. Смертельная доза этого вещества в чистом виде составляет всего 30 мл, менее одной рюмки», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. Замглавврача врача по экспертным вопросам Челябинской областной клинической наркологической больницы Юрий Валиев пояснил, что в состоянии алкогольной зависимости у человека возникает влечение к опьянению. Будучи уже в нем, он старается его усилить. И, как следствие, становится неразборчив к употребляемому спиртному. А между тем метиловый спирт способен вызывать у человека острое поражение почек, слепоту, закисление сред организма. Все эти последствия неизлечимы. Процент летальных исходов после отравления метиловым спиртом составляет 90%, а выжившие на всю жизнь становятся инвалидами. Ранее в Роспотребнадзоре области сообщили, что за 2022 год число смертей от некачественного алкоголя выросло в три раза. Чаще всего от алкоголя страдают мужчины. Более 50% случаев приходится на социальную группу «безработных».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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