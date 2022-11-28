Среди челябинцев выросло число смертей от некачественного алкоголя

Умирать от алкогольного отправления стали чаще Фото: Илья Московец © URA.RU

Число алкогольных отравлений в Челябинской области возросло в три раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«За девять месяцев 2022 года в Челябинской области число отравления составило — 24 случая. В аналогичном периоде в 2021 году было зафиксировано восемь случаев», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Случаев отравления без летального исхода, наоборот, уменьшилось. За девять месяцев 2022 года среди населения региона установлено 258 случаев отравлений алкоголем. В 2021 году уровень был значительно выше — 334 случая. Сильнее всего от него страдают мужчины. Более 50% приходится на социальную группу «безработных».

Причиной отравления стало употребление некачественной и фальсифицированной продукции и употребление в чрезмерных дозах. Этиловый спирт послужил причиной отравления в более чем половине случаев. Не менее опасными являются метанол, 2-пропанола, суррогаты алкоголя и другие спирты.

Ранее в регионе задержали семью, которая торговала контрафактным алкоголем и сигаретами. Дело направлено в суд.