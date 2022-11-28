Среди челябинцев выросло число смертей от некачественного алкоголя

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Умирать от алкогольного отправления стали чаще Фото:

Число алкогольных отравлений в Челябинской области возросло в три раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«За девять месяцев 2022 года в Челябинской области число отравления составило — 24 случая. В аналогичном периоде в 2021 году было зафиксировано восемь случаев», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Случаев отравления без летального исхода, наоборот, уменьшилось. За девять месяцев 2022 года среди населения региона установлено 258 случаев отравлений алкоголем. В 2021 году уровень был значительно выше — 334 случая. Сильнее всего от него страдают мужчины. Более 50% приходится на социальную группу «безработных».

Причиной отравления стало употребление некачественной и фальсифицированной продукции и употребление в чрезмерных дозах. Этиловый спирт послужил причиной отравления в более чем половине случаев. Не менее опасными являются метанол, 2-пропанола, суррогаты алкоголя и другие спирты.

Ранее в регионе задержали семью, которая торговала контрафактным алкоголем и сигаретами. Дело направлено в суд.

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Число алкогольных отравлений в Челябинской области возросло в три раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «За девять месяцев 2022 года в Челябинской области число отравления составило — 24 случая. В аналогичном периоде в 2021 году было зафиксировано восемь случаев», — сообщили URA.RU в ведомстве. Случаев отравления без летального исхода, наоборот, уменьшилось. За девять месяцев 2022 года среди населения региона установлено 258 случаев отравлений алкоголем. В 2021 году уровень был значительно выше — 334 случая. Сильнее всего от него страдают мужчины. Более 50% приходится на социальную группу «безработных». Причиной отравления стало употребление некачественной и фальсифицированной продукции и употребление в чрезмерных дозах. Этиловый спирт послужил причиной отравления в более чем половине случаев. Не менее опасными являются метанол, 2-пропанола, суррогаты алкоголя и другие спирты. Ранее в регионе задержали семью, которая торговала контрафактным алкоголем и сигаретами. Дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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