ФСБ задержала продавцов радиоактивных веществ в Челябинской области

Мошенники рассчитывали заработать на радиации почти 170 мн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали трех местных жителей, предлагавших за 3 млн долларов (или 164 млн рублей) купить 9 килограммов радия-226. Радиоактивное вещество оказалось поддельным, а продавцов будут судить за мошенничество, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«По версии следствия, раньше обвиняемые долго занимались перепродажей редких химических элементов. Приобретя определенную известность, они решили использовать ее — предложив потенциальным покупателям шесть пластиковых банок с этикетками „Радий -226“. В них был расфасован смешанный с песком свинец», — пояснили URA.RU в пресс-центре надзорного ведомства.

Сделку, по итогам которой челябинцы рассчитывали получить 3 млн долларов, намечалось провести на территории Сосновского района. Однако процесс купли-продажи закончился задержанием торговцев сотрудниками ФСБ. Предприимчивым челябинцам предъявили обвинение по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Их дело будет рассматривать Сосновский районный суд.