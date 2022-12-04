Челябинец насмерть сбил пенсионера

От полученных травм 81-летний пешеход скончался на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Снежинске (Челябинская область) 58-летний водитель сбил пенсионера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«Мужчина на „Хундай Грета“, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

В сильный снегопад 81-летний пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водитель «Лады» разбился насмерть под Челябинском. Мужчину успели доставить в больницу, но от полученных травм он скончался.