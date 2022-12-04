04 декабря 2022
03 декабря 2022

Челябинец насмерть сбил пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, сугроб, машина скорой помощи
От полученных травм 81-летний пешеход скончался на месте Фото:

В Снежинске (Челябинская область) 58-летний водитель сбил пенсионера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

«Мужчина на „Хундай Грета“, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

В сильный снегопад 81-летний пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее водитель «Лады» разбился насмерть под Челябинском. Мужчину успели доставить в больницу, но от полученных травм он скончался.

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В Снежинске (Челябинская область) 58-летний водитель сбил пенсионера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. «Мужчина на „Хундай Грета“, по предварительным данным, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП от полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве. В сильный снегопад 81-летний пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее водитель «Лады» разбился насмерть под Челябинском. Мужчину успели доставить в больницу, но от полученных травм он скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...