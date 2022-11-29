В отечественный автомобиль врезался «немец» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Копейском округе Челябинской области 30 ноября произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в «Ладу» влетела Audi. Водитель отечественного автомобиля скончался.

«Водитель Audi по предварительным данным при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил и совершил столкновение с автомобилем „Лада Калина“. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице, водитель „немца“ получил телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее автомобилист погиб при лобовом столкновении на трассе в Сосновском районе. Один из участников движения выехал на встречную полосу, и врезался в другой автомобиль. Сейчас проводится проверка.

От удара «Лада Калина» перевернулась Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области