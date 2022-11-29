29 ноября 2022

Водитель «Лады» разбился насмерть под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В отечественный автомобиль врезался «немец» Фото:

В Копейском округе Челябинской области 30 ноября произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в «Ладу» влетела Audi. Водитель отечественного автомобиля скончался.

«Водитель Audi по предварительным данным при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил и совершил столкновение с автомобилем „Лада Калина“. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице, водитель „немца“ получил телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее автомобилист погиб при лобовом столкновении на трассе в Сосновском районе. Один из участников движения выехал на встречную полосу, и врезался в другой автомобиль. Сейчас проводится проверка.

От удара «Лада Калина» перевернулась
Фото:
Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице от полученных травм
Фото:

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В Копейском округе Челябинской области 30 ноября произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, в «Ладу» влетела Audi. Водитель отечественного автомобиля скончался. «Водитель Audi по предварительным данным при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил и совершил столкновение с автомобилем „Лада Калина“. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице, водитель „немца“ получил телесные повреждения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии. Ранее автомобилист погиб при лобовом столкновении на трассе в Сосновском районе. Один из участников движения выехал на встречную полосу, и врезался в другой автомобиль. Сейчас проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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