Семьи погибших при взрыве газа в Нижневартовске получат выплаты после опознания тел

06 декабря 2022 в 12:04 Размер текста - 17 +

Механизм социальных выплат по трагедии в Нижневартовске утвержден ранее Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Социальные выплаты семьям погибших в Нижневартовске от взрыва бытового газа будут осуществляться после процедуры опознания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Всех нужно найти, опознать. И уже после того, как пройдут опознания, будут осуществляться выплаты. Официально установлены двое погибших. Их опознали. Остальные у нас пропавшие без вести. Их шесть», — сказала Пономарева.



Директор департамента социального развития ХМАО считает, что сейчас все ответственные лица и те, кто находится рядом с семьями погибших после взрыва в Нижневартовске, должны охватить вниманием, заботой и поддержкой пострадавших. «Рядом должно быть братское плечо, люди должны это почувствовать. Когда человек в глубоком горе, то сложно сказать словами и нужна психологическая помощь», — дополнила Пономарева. В Нижневартовске организована служба психологической поддержки. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие от взрыва в Нижневартовске. При определенных травмах, единовременная выплата составляет 100, 300 или 500 тысяч рублей. При гибели человека в результате ЧС — 1 миллион рублей.

Социальные выплаты семьям погибших в Нижневартовске от взрыва бытового газа будут осуществляться после процедуры опознания. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Всех нужно найти, опознать. И уже после того, как пройдут опознания, будут осуществляться выплаты. Официально установлены двое погибших. Их опознали. Остальные у нас пропавшие без вести. Их шесть», — сказала Пономарева. Директор департамента социального развития ХМАО считает, что сейчас все ответственные лица и те, кто находится рядом с семьями погибших после взрыва в Нижневартовске, должны охватить вниманием, заботой и поддержкой пострадавших. «Рядом должно быть братское плечо, люди должны это почувствовать. Когда человек в глубоком горе, то сложно сказать словами и нужна психологическая помощь», — дополнила Пономарева. В Нижневартовске организована служба психологической поддержки. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие от взрыва в Нижневартовске. При определенных травмах, единовременная выплата составляет 100, 300 или 500 тысяч рублей. При гибели человека в результате ЧС — 1 миллион рублей.